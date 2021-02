vor 16 Min.

„Wir brennen für Landwirtschaft und Artenvielfalt“: Bauern zünden Mahnfeuer

Bauern im Landkreis Neu-Ulm protestieren am Montagabend mit Mahnfeuern gegen die Einschränkungen, die das geplante Insektenschutzgesetz mit sich bringen würde.

Am Mittwoch soll das Bundeskabinett in Berlin über ein neues Insektenschutzgesetz - das „Aktionspaket Insektenschutz“ - entscheiden. Bäuerinnen und Bauern im Kreisverband Neu-Ulm des Bayerischen Bauernverbands (BBV) wollen laut einer Pressemitteilung gegen die damit verbundenen "pauschalen Regelungen und die verheerenden Folgen für die regionale Landwirtschaft" protestieren. Am Montagabend werden sie auf ihren Höfen Mahnfeuer zünden - jede Bauernfamilie für sich, um die Corona-Vorgaben einzuhalten, heißt es in der Ankündigung des BBV. Auch im Nachbarlandkreis Unterallgäu sind Mahnfeuer geplant.

"Wir brennen nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Artenvielfalt und den Umweltschutz", wird Andreas Wöhrle, Kreisobmann im Kreis Neu-Ulm, in der Mitteilung zitiert. "Das zeigen auch die Zahlen in Bayern: Auf mehr als der Hälfte der Bauernhöfe und rund 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wird nach den Vorgaben der Agrarumweltprogramme gewirtschaftet.“

Kreisobmann: "Naturschutz geht nur mit uns Bäuerinnen und Bauern.“

Die von Bundesumweltministerin Svenja Schulze vorgeschlagenen Maßnahmen hätten laut BBV insbesondere dort gravierende Auswirkungen auf die Landwirtschaft, wo Bauern in FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzgebieten wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen haben, ihn mit ihrer Arbeit pflegen und erhalten. Andreas Wöhrle: „Im Landkreis Günzburg wären durch die neuen Einschränkungen in Naturschutzgebieten, Streuobstflächen, FFH- und Vogelschutzgebieten, an Gewässern und auf artenreichem Grünland rund 450 Hektar landwirtschaftliche Fläche betroffen. Wir brauchen Kooperation statt neuer Verbote. Denn Naturschutz geht nur mit uns Bäuerinnen und Bauern!“

Bauern protestieren bundesweit

Nicht nur im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu gibt es Protest gegen das geplante Insektenschutzgesetz. In ganz Deutschland demonstrieren Landwirte, etwa auch in Berlin. Der bayerische Bauernpräsident Walter Heidl macht die Betroffenheit in einer Videobotschaft deutlich. In einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder sowie die bayerischen Kabinettsmitglieder fordert Heidl: „Stoppen Sie die überzogenen Vorschläge von Bundesumweltministerin Schulze!“

Weitere Informationen sowie die Position des Bayerischen Bauernverbandes zum aktuellen Entwurf des Insektenschutzgesetzes finden Sie hier. (AZ/stz)

