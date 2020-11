vor 54 Min.

Wir suchen den IZ-Plätzchen-Profi

Statt unserer traditionellen Plätzchenaktion, gibt es heuer einen kleinen Wettbewerb. Wer sein Lieblingsrezept einschickt, kann eine tolle Backbox gewinnen.

Mit der großen IZ-Plätzchenaktion haben wir in der Redaktion gemeinsam mit vielen freiwilligen Bäckerinnen und Bäckern unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not, unterstützt. Sie haben tütenweise Plätzchen gespendet, die wir für den guten Zweck verkaufen durften. In der aktuellen Situation kann diese Aktion natürlich nicht wie bisher stattfinden. Doch ganz verzichten wollen wir auf diese lieb gewonnene Tradition nicht. Wie bereits berichtet haben wir uns eine Alternative überlegt.

Statt die fertigen Plätzchen zu verkaufen, veröffentlichen wir in den kommenden Wochen Rezepte, die uns unsere Plätzchenspender zu diesem Zweck zur Verfügung stellen.

Wer noch ein Lieblingsrezept einsenden möchte, kann das gerne tun. Schicken Sie das Rezept, am besten mit einem Bild, an die E-Mail-Adresse redaktion@illertisser-zeitung.de.

Dabei gibt es auch etwas zu gewinnen. Bei einem Voting, das wir dann auf dieser Homepage veröffentlichen, können die Online-Nutzer ihre Lieblingsplätzchen aus den eingesandten Leser-Rezepten wählen. Der Gewinner bekommt den Titel IZ-Plätzchen-Profi. Außerdem wartet auf ihn eine Backbox mit allerlei Dingen, die in der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen sollten. Das Dietenheimer Nähcafé hat uns dafür eine schicke Schürze überlassen. Da wir den Preis natürlich nur einmal vergeben können, gibt es in Kürze in unserer Serie „Backgeschichten“ auch die Anleitung zum Selbermachen.

Wer eines der eingesandten Rezepte nachgebacken und für gut befunden hat, kann sich mit einer Spende an die Kartei der Not bedanken. Auch wer vorher nicht selbst bäckt, darf natürlich gerne spenden.

Die Kartei der Not unterstützt mit diesem Geld unbürokratisch und schnell Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an, da die Mediengruppe Pressedruck sämtliche Verwaltungskosten trägt.