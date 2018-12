07:07 Uhr

Wir verkaufen Plätzchen in der Redaktion

Viele Hobbybäcker haben Plätzchen für die Kartei der Not gebacken. Es gibt einen weiteren Verkaufstermin: am Mittwoch in der IZ-Redaktion.

Nach dem Verkauf auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt sind noch ein paar Plätzchentüten übrig. Am Mittwoch verkaufen wir sie in der Redaktion.

Von Jens Carsten

Viele fleißige Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker haben sich in den zurückliegenden Tagen für unser Leserhilfswerk an den Ofen gestellt: Das Resultat ließ sich sehen – das für den guten Zweck entstandene Naschwerk füllte rund 800 Tüten. Die verkauften wir kürzlich beim Illertisser Weihnachtsmarkt. Mit einem einem tollen Erfolg, fast 3000 Euro sind zusammengekommen.

Wer auf diese Art helfen will, kann das weiterhin tun: Weil noch einige Plätzchen-Tüten vorrätig sind, richten wir noch einen weiteren Verkaufstag ein. Am Marktmittwoch, 12. Dezember, sind die Kekse in der Zeit von 8 bis 12 Uhr zum Preis von fünf Euro (für 250 Gramm) in der Redaktion der Illertisser Zeitung zu haben. Solange es welche gibt.

Ob Vanillekipferl, Kokosmakrone oder Marmeladentaler: Es gibt noch einige Restbestände zu erstehen – und zu vertilgen. Und das mit einem guten Gefühl. Jeder Cent davon kommt unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region zu Gute, denn die Verwaltungskosten der Hilfsorganisation übernimmt unser Verlag. Somit erreicht die Hilfe auch diejenigen, die sie dringend benötigen.

Knabbern und gleichzeitig Gutes tun: Was könnte es in der Weihnachtzeit Schöneres geben?

