vor 33 Min.

Wirbel um einen Brief in Senden

Ein Mann gibt einen Zettel bei der Polizei ab und randaliert dann

Die Polizei in Senden hat am Dienstagabend mit einem besonderen Fall zu tun gehabt: Ein 23-jähriger Mann soll bei der Polizeistation aufgetaucht sein und ohne weiteren Kommentar einen Brief an der Wache hinterlassen haben. Laut Polizeibericht stand auf dem Zettel, dass eine Bekannte des Mannes in eine Notlage geraten sei. Im Anschluss soll er umgehend wieder aus der Dienststelle gerannt sein, ohne weitere Angaben zu machen.

Während die Beamten versuchten, die Identität des bis dato Unbekannten zu klären, gingen weitere Meldungen über einen Mann bei der Wache ein, der im Umfeld der Zeisestraße gegen geparkte Autos schlug. So beschreibt es die Polizei. Dabei soll der Mann eine Schneeschaufel verwendet haben. Unmittelbar darauf klingelte erneut das Telefon und ein Anrufer meldete eine Schlägerei vor dem Rathaus. Dort konnten die Beamten den 23-Jährigen, bei dem es sich offensichtlich um den Randalierer aus der Zeisestraße handelte, im heftigen Streit mit seiner 71-jährigen Bekannten antreffen. Diese Frau war laut den Beamten die Ausstellerin des Briefes, den der Mann auf der Wache hinterließ.

Beim Trennen der Personen leistete der 23-Jährige laut Bericht heftigen körperlichen Widerstand gegen die Polizisten, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Die 71-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung mit dem Mann ebenfalls leicht. Die beiden Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. (az)

Die Polizei Senden bittet Personen, die Hinweise zum Geschehensablauf geben können oder deren Fahrzeuge mutmaßlich durch den 23-Jährigen beschädigt wurden, sich unter Telefon 07307/910000 zu melden.

