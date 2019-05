vor 33 Min.

Wird das Bürgermeisteramt zum Vollzeitjob?

Der Kettershauser Gemeinderat diskutiert, ob der Bürgermeisterposten weiterhin ehrenamtlich ausgeübt werden soll.

Von Zita Schmid

Wird das nächste Kettershauser Gemeindeoberhaupt hauptamtlich tätig sein oder soll der Posten weiterhin ehrenamtlich besetzt werden? Mit der Frage zur Rechtsstellung des Ersten Bürgermeisters für die Amtszeit von 2020 bis 2026 hat sich der Gemeinderat beschäftigt. Es sei eine Entscheidung für die Zukunft, sagte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky.

Generell gilt: Ein hauptamtlicher Bürgermeister ist Beamter auf Zeit, der keinem anderen Hauptberuf nachgehen darf. Ein ehrenamtlicher Rathauschef besetzt den Posten in der Regel neben einem Hauptberuf. Ob der Bürgermeister ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeitet, kann bis zu einer Einwohnerzahl von 10000 per Satzung festgelegt werden. In Kommunen mit mehr als 10000 Einwohner agiert ein Bürgermeister immer hauptamtlich. Er erhält dann eine Besoldung. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister hingegen bekommt eine monatliche Entschädigung.

Zur finanziellen Seite hatte der Zweite Bürgermeister Markus Koneberg Zahlen erarbeitet. Er betonte, dass die Berechnungen ohne Tarifänderungen, ohne Zins und nach der jetzigen Situation erfolgten. Ein Auszug: Der Personalaufwand für einen ehrenamtlichen Bürgermeister beträgt pro Jahr gut 50 000 Euro. Bei einem hauptamtlichen beliefen sich die Kosten in Kettershausen auf knapp 92000 Euro. Bei einem Votum für ein Hauptamt läge der Mehraufwand für die kommenden sechs Jahre bei rund 248000 Euro.

Bei einem Beschluss für das Ehrenamt und für den Fall, dass die jetzige Bürgermeisterin noch weitere sechs Jahre im Amt bleiben würde, hätte sie nach Ablauf der zwölf Amtsjahre einen Anspruch auf Ehrensold. Dieser wird ab dem 60. Lebensjahr bezahlt. Bei einer statistischen Lebenserwartung von 78 Jahren wären dies rund 249000 Euro.

Koneberg merkte an, dass bei Weitem nicht nur der Faktor Geld ausschlaggebend sei. So sah es auch Rat Max Weber. Er fügte hinzu, dass man im Hinblick auf die vielen begonnenen und anstehenden Aufgaben in Kettershausen wohl von einem Vollzeitjob ausgehen müsse. Als Beispiele nannte Weber die Positionierung als Naturgemeinde, den Ausbau der Wasserversorgung und die Sanierung der Kläranlage. Seiner Meinung nach sollte Schewetzky als „eingearbeitete Bürgermeisterin“ weiterhin agieren. Der Leitgedanke Naturgemeinde sei „zum Aushängeschild für Kettershausen“ geworden, so Verena Winter. Es sei ein Vorhaben, in das „Leidenschaft und viel Zeit“ investiert werden müsse – und ein Beispiel dafür, wieso die Entscheidung bezüglich des Amts „nicht auf die Pflichtaufgaben und das Gehalt reduziert werden sollte“.

Im Laufe der Diskussion kam die Frage auf, ob denn Schewetzky als ehrenamtliche Bürgermeisterin weitermachen würde. Sie sagte dazu, dass der Beschluss über die Rechtsstellung generell nicht von ihrer Person abhängig gemacht werden sollte. Sie selbst könne sich diesen Posten im Ehrenamt auf Dauer aber nicht mehr vorstellen. Der Zeitaufwand für Vorhaben wie die anstehende Dorferneuerung sei beachtlich. Zusammen mit ihrer Tätigkeit im Illertisser Rathaus komme sie wöchentlich auf rund 60 Arbeitsstunden, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Doppelbelastung zehre auf Dauer an den Kräften. In der Sitzung, in der das Thema schließlich vertagt wurde, sagte Schewetzky: „Ich würde gerne weitermachen – sollte ich nominiert werden und sollten die Rahmenbedingungen passen“.

