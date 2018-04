Wirkungsvolle Denkzettel für Illertisser Temposünder

Viele Fahrer sind im jahr 2017 geblitzt worden. Die kommunale Verkehrsüberwachung hat einen guten Job gemacht.

Mal kurz nicht auf den Tacho geschaut – und schon ist das Knöllchen auf dem Weg in den heimischen Briefkasten: Wer geblitzt wurde, möchte erst einmal am liebsten ins Lenkrad beißen. Das ist in Illertissen zuletzt so einigen Fahrern so ergangen. Gut so. Die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) hat ihren Job gut gemacht: Viele Straßen wurden überwacht, viele Temposünder ertappt.

Das schlug sich in den Einnahmen wieder, doch darum geht es nur vordergründig. Klar sehen es Bürgermeister und Kämmerer gerne, wenn sich die KVÜ (mindestens) selbst finanziert. Aber sie macht Sinn, auch wenn sie rote Zahlen schreiben würde. Das zeigt schon die besorgniserregende Entwicklung, dass rund um Kindergärten und Schulen in Illertissen zu schnell gefahren wird. Wie leicht ist ein kleiner Mensch aus Unachtsamkeit auf die Fahrbahn gelaufen? Schlimm kann es ausgehen, wenn dort gleichzeitig ein gedankenverlorener Autofahrer unterwegs ist. Glücklicherweise sind die meisten Temposünder keine notorischen Raser. Umso wirkungsvoller sind Denkzettel, die an die Verkehrsregeln erinnern: Wer ein Knöllchen bekommt, nimmt danach erst einmal den Fuß vom Gaspedal. Die Mitarbeiter der KVÜ machen die Umgebung also ein Stückchen sicherer. Sie sollten ihre Tätigkeit ausweiten.

