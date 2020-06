vor 33 Min.

Wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise werden konkret

Plus Das Kellmünzer Unternehmen Butzbach kündigt einen Stellenabbau an. Diese Nachricht verunsichert Arbeitnehmer in der Region.

Von Sabrina Schatz

Die Nachricht dürfte einige Arbeitnehmer in der Region verunsichert und Sorgen um den eigenen Job genährt haben: In dieser Woche hat das Unternehmen Butzbach bekannt gegeben, bis zum Jahresende Stellen im hohen zweistelligen Bereich abzubauen. Der Kellmünzer Torehersteller liefert damit eines der ersten Beispiele für fatale Auswirkungen der Corona-Krise auf die hiesige Wirtschaft. Müssen wir uns an solche Nachrichten gewöhnen?

Butzbach stehe vor nie da gewesenen Herausforderungen, hat Geschäftsführer Thilo Butzbach in einer Pressemitteilung erklärt. Seine Einschätzung: Die Covid-19-Pandemie stellt eine Belastungsprobe für die gesamte Wirtschaft dar. In der Tat betrifft die Krise wohl fast alle Branchen. Jüngst haben wir beispielsweise über das Café am Markt in Illertissen berichtet, das – trotz der allmählichen Lockerungen für die Gastronomie – geschlossen bleibt. Als einen Grund für den Pächterwechsel nennt der Eigentümer der Räume den Corona-Lockdown. In Babenhausen berichten indes langjährige Friseure, dass die aktuell schwierige wirtschaftliche Perspektive sie in der Entscheidung bestärkt habe, ihren Salon zu verlassen.

Droht eine Welle an Kündigungen und Geschäftsaufgaben? Reichen unternehmerische Maßnahmen wie eine zeitlich begrenzte Kurzarbeit aus, um die Krise abzumildern? Fruchten finanzielle Hilfen und Programme des Staats? Diese Fragen werden sich wohl erst in ein paar Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren umfassend beantworten lassen.

Abwarten, bangen, hoffen: So sollte die Devise aber auf keinen Fall lauten. Um die hiesige Wirtschaft zu unterstützen, kann und sollte jeder Einzelne einen Beitrag leisten – und sei es nur ein kleiner: im Schuhgeschäft vor Ort einkaufen statt im Online-Shop. Kauf und Montage der lange gewünschten Markise nicht aufschieben. Dem Kellner oder der Reinigungskraft auch mal ein paar Euro mehr Trinkgeld geben. Viele kleine Beiträge können eine große Wirkung erzielen.

