"Wissen nicht, was morgen kommt": Handwerker im Kreis Neu-Ulm sind besorgt

Wolfgang Schrapp ist froh: Ein Transporter bringt eine neue Holzlieferung aus Österreich nach Illertissen. Holz, das seine Zimmerei braucht, um vereinbarte Aufträge erledigen zu können. Holz, das am Markt offensichtlich immer begehrter wird und das heute deutlich mehr kostet als noch vor ein paar Monaten. Der Obermeister der Zimmerer-Innung Neu-Ulm/Illertissen beschreibt die aktuelle Entwicklung am Markt als "dunkle Wolke", die bedrohlich am Himmel hängt und die er und seine Berufskollegen genau beobachten. "Wir sind auf Hab-acht-Stellung", sagt Schrapp. Was bedeutet das für Bauherren?

Die Preise für Bauholz steigen. Auch weil der Bau-Boom sich trotz der Pandemie fortsetzt – und mancherorts wird schon das Material knapp. Foto: Countrypixel, stock.adobe.com

Nicht nur Zimmerleuten und Schreinern geht es so, auch Handwerker in anderen Bereichen bekommen zu spüren, wie angespannt die wirtschaftliche Situation gerade ist. Die Auftragslage ist gut, gerade im Baubereich - das wäre nicht das Problem. Doch die Lager leeren sich zusehends. Und es ist schwieriger geworden, an Nachschub zu kommen. An Baustahl, Dämmstoffe, aber auch vermeintliche Kleinigkeiten wie Klebeband oder Schrauben, ohne die eine Baustelle schnell ins Stocken gerät. "Es gibt Lieferschwierigkeiten. Das zieht sich durch alle Bereiche", sagt Ulrike Ufken, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm. Die Engpässe machen sich bei privaten wie auch öffentlichen Bauprojekten bemerkbar: "Bauherren sollten sich nicht wundern, wenn sie länger warten müssen", sagt Ufken. Auch die Sorge vor höheren Kosten ist berechtigt.

Kreishandwerksmeister: "Das ist ein Tanz auf Messers Schneide"

Michael Stoll, Fachmann für Sanitär und Heizung aus Pfuhl, hat den Auftrag, die Heizungsanlage in einem Wohnhaus auszutauschen. Den neuen Heizkessel bekomme er - nicht aber den Warmwasserspeicher. "Das ist ein Tanz auf Messers Schneide", berichtet der Kreishandwerksmeister. "Du bestellst rechtzeitig und bekommst die Zusage. Dann kommt Tag X und du kannst nicht anfangen." Er versuche, flexibel zu sein und notfalls Produkte anderer Hersteller zu verwenden. Das funktioniere aber nicht immer. An eine vergleichbare Situation kann sich Stoll nicht erinnern: "Da werden Produkte knapp, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie einmal knapp werden."

China und Amerika treiben Nachfrage nach oben

Laut Ulrike Ufken gibt es mehrere Ursachen für die Misere. Die Baubranche brummt nach wie vor im In- und Ausland, was sie zum wichtigen Wirtschaftsmotor in der Pandemie macht. Gleichzeitig steigt dadurch die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen wie Stahl oder Holz. Zwei Akteure stechen heraus: China habe angesichts eines "riesigen Konjunkturprogramms" aktuell viel Bedarf an Baumaterial, sagt die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft. Außerdem wisse sie von Großhändlern, dass etwa große Mengen Holz nach Amerika verschifft werden.

Ausbildung in Corona-Zeiten: Das sagt die Handwerkskammer 1 / 5 Zurück Vorwärts Stefan Schröter ist Ausbildungsberater der Handwerkskammer (HWK) Schwaben. Er sagt: "Bislang ist die Zahl der Ausbildungsbetriebe in der Region trotz der Corona-Krise konstant geblieben. Es gab kaum Fälle, in denen Betriebe nicht mehr ausbilden wollten."

Unmittelbar von der Corona-Krise betroffen waren etwa: Friseure, Kosmetiker, Maßschneider, Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede. Sie mussten zeitweise komplett schließen, konnten ihren Beruf lange Zeit nicht ausüben. Dennoch versuchten sie, die Ausbildung aufrecht zu erhalten. Ebenfalls in der Corona-Krise eingeschränkt waren auch: Kfz-Mechatroniker, Konditoren, Augenoptiker, Gebäudereiniger oder Bäcker. Sie durften unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterarbeiten, wobei die Nachfrage teils geringer war oder die Arbeit sich unter den aktuellen Bedingungen stark verändert hat.

Betriebe, für die der Kundenverkehr einige Zeit komplett wegfiel, mussten sehr kreativ werden, um Ausbildung zu gewährleisten. Friseure gaben ihren Azubis etwa Übungsköpfe mit nach Hause, damit sie Frisieren im Homeoffice üben konnten. Auch durften später Lehrlinge sich zu Ausbildungszwecken gegenseitig die Haare schneiden, als klar war, dass im Ladengeschäft die praktische Ausbildung weiterhin durchgeführt werden darf.

Laut HWK stehen Unternehmen angesichts der Corona-Krise derzeit vor zwei Herausforderungen: Sie müssen die Betreuung der bereits bestehenden Azubis gewährleisten. Zugleich müssen sie trotz der Kontaktbeschränkungen Auszubildende für die nächsten Lehrjahre finden.

Die Nachwuchsfindung in Corona-Zeiten ist besonders schwierig, sagt HWK-Ausbildungsberater Stefan Schröter: "Wenn kein Corona ist, kann man Kontakt herstellen über Schulen, Azubimessen oder eben Betriebspraktika. Praktika waren im Frühjahr 2020 gar nicht möglich, zurzeit dürfen Praktika aber wieder mit Hygienemaßnahmen stattfinden. Und bei Ausbildungsmessen wie bei der fitforJOB! können sich Betriebe nicht wie sonst vor Ort, sondern nur digital präsentieren."

Die Nachfrage treibt die Preise für Baumaterial nach oben. Schrapp gibt ein Beispiel: Während eine Dachlatte bisher etwa 45 Cent gekostet habe, lag der Preis zeitweise bei 78 Cent. "Mittlerweile sind wir bei einem Euro." Dem Innungsobermeister der Zimmerer zufolge gäbe es Möglichkeiten, um gegenzusteuern: "Der Auslandsexport müsste eingedämmt werden, damit der eigene Markt interessanter wird."

Auch in durchbrochenen Lieferketten sieht Ulrike Ufken ein Problem. Dazu könne es kommen, wenn Werke im In- und Ausland eingeschränkter als üblich produzieren, zum Beispiel wegen Corona-Fällen in der Belegschaft. Auch die Logistik müsse rund laufen, um Termine einhalten zu können. Hier hapert es ihres Wissens nach bisweilen an der Verfügbarkeit von Containern. Die Auswirkungen? Ufken nennt ein Beispiel aus der jüngsten Zeit, das die Abhängigkeit von Zulieferern offenbart: "Banale Kunststoffmuffen waren plötzlich nicht mehr verfügbar."

Diese Probleme sieht auch Michael Stoll. "Das ist eine Geschichte der Globalisierung", vermutet er. Vieles werde nicht in Deutschland, sondern "just in time" im Ausland gefertigt. Solange alles eitel Sonnenschein ist, möge das funktionieren. Nun aber - und da wählt er eine ähnliche Metapher wie Schrapp - sei ein Gewitter aufgezogen, das keiner kommen sah. Werden Rohstoffe und Produkte knapp, wird der beliefert, der mehr bezahlt.

Droht ein "Klopapier-Effekt" auch im Handwerk?

Wolfgang Schrapp befürchtet außerdem eine Art "Klopapier-Effekt". Als Deutschland im Frühjahr 2020 in den ersten Lockdown ging, waren die Regale wie leer gefegt. Die Menschen gewannen den Eindruck eines Mangels und kauften selbst schnell noch ein paar Packungen auf Vorrat ein. Das könnte in der Handwerksbranche ähnlich sein, schätzt er: Wird mehr geordert als sonst, weil es Hinweise gibt, dass Material knapp ist? Er rät, "mit Vernunft einzukaufen". Ufken bezweifelt hingegen, dass ein solcher Effekt da ist. Sie sieht keine Anhaltspunkte dafür.

Mit welcher Gefühlslage die hiesigen Handwerker auf die nächsten Monate blicken? Laut Ufken sind die Betriebe alarmiert. Schrapp beurteilt die Entwicklungen als "kritisch, aber nicht dramatisch". Er hofft, dass sich die Lage auf dem Holzmarkt bis zum Herbst einpendelt. Und Michael Stoll sagt: "Wir wissen nicht, was morgen kommt. Es sind herausfordernde Zeiten."

