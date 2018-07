00:36 Uhr

Wissenswertes über Natur im Allgäu

Naturschutzbehörde publiziert Kinderbuch

Gänseblümchen, Löwenzahn und Marienkäfer kennt jedes Kind – aber dann hört das Wissen über heimische Tier- und Pflanzenarten manchmal schon auf. Dem will die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Unterallgäu entgegensteuern und gleichzeitig die Freude an der Natur und ihrer Vielfalt wecken, wie die stellvertretende Leiterin Katherina Grimm sagt. Dazu beitragen soll das kürzlich erschienene Buch „Naturgeschichtchen Allgäu“ von Petra Schönberger und Michael Schneider. Es vermittle Kindern interessantes und nützliches Wissen und mache Lust auf eigene Entdeckungen, so Grimm. Auch Erziehern gebe das Buch Antworten auf Fragen naturbegeisterter Forscher. In den kommenden Wochen soll das Buch an alle Kindergärten, Grund- und Mittelschulen im Landkreis verteilt werden. (az)

Das Buch „Naturgeschichtchen Allgäu“ ist im Handel erhältlich und kostet 17 Euro.

Themen Folgen