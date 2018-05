05.05.2018

Wo Drogenberater Probleme sehen

Wer im „Drob Inn“ Hilfe sucht, ist meist männlich, älter als 18 und abhängig von Opiaten. Doch nicht nur harte Drogen beschäftigen die Streetworker in Illertissen

Von Madeleine Schuster

Es sind nur ein paar Klicks und es dauert nur wenige Minuten – und schon landen die Pillen im virtuellen Warenkorb. Ein zu „100 Prozent legales Produkt“, versichert der Onlinehändler auf seiner Internetseite. Und verspricht durch den Konsum des „Badesalzes“ „Wellen der Euphorie“.

Für Polizei und Drogenberater werden die sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) zu einem immer größeren Problem, denn die Zahl der Konsumenten steigt – und deren Wirkung ist unkalkulierbar. Auch in der Drogenberatungsstelle in Illertissen sind die Legal Highs, wie die als Kräutermischungen oder Badesalze verkauften Substanzen umgangssprachlich bezeichnet werden, nach wie vor ein „besorgniserregendes“ Thema. Das geht aus dem Jahresbericht der Einrichtung hervor, der am Donnerstag im Illertisser Kulturausschuss vorgestellt wurde.

Doris Knak, Leiterin der Sucht- und Drogenberatung der Diakonie Neu-Ulm, vermittelte den Stadträten einen Überblick über die Arbeit des „Drob Inn“. Ein Teil davon: die Präventionsarbeit an Schulen. Gerade was „neue“ Suchtmittel wie Legal Highs betrifft, habe man „große Bildungslücken“ festgestellt. „Viele Lehrer sind völlig überfordert“, sagte Knak. Auch in der Streetwork, also der Arbeit auf der Straße, waren Kräutermischungen und Co. laut Bericht häufig Thema – auch wenn sie insgesamt einen eher geringen Teil der Drogenberatung ausmachten.

Denn neben Legal Highs und Cannabiskonsum beschäftigen die Sozialarbeiter noch immer vor allem die harten Drogen. Die meisten Süchtigen, die im „Drob Inn“ 2017 Hilfe suchten, waren abhängig von Opiaten, also Heroin oder Substitutionsmitteln. Ein Großteil davon ist männlich und älter als 18 Jahre. Eine weitere, laut Knak alarmierende Entwicklung: Das Thema Obdachlosigkeit sei mittlerweile überall angekommen, auch in kleineren Städten wie Illertissen. Für die Sozialarbeiter sei es schwierig, günstigen Wohnraum zu finden. „Zaubern können wir leider nicht“, sagte Knak auf Nachfrage von Stadtrat Arthur Schlosser (CSU). Alle Klienten erhielten im „Drob Inn“ Unterstützung, etwa bei der Arbeits- oder Wohnungssuche – zumindest für gewöhnlich.

Da sich die bisher für Illertissen zuständige Drogenberaterin im Mutterschutz befindet, ist die Beratungsstelle derzeit nicht besetzt. Sie werde aber übergangsweise aus Neu-Ulm und Senden mit bedient. Laut Knak soll ab 1. Juni eine Nachfolgerin die Aufgaben vor Ort übernehmen. Dazu wird vor allem die Arbeit auf der Straße zählen.

Damit es nach Möglichkeit erst gar nicht zu einer Abhängigkeit kommt, suchten die Sozialarbeiter Jugendliche dort auf, wo sie sich häufig treffen: an Skateanlagen oder im Jugendhaus. Laut Knak gebe es dabei zwei Zielgruppen: die, die erste Experimente hinter sich haben und die, die bereits regelmäßig konsumieren. Insgesamt 256 Kontakte hätten im vergangenen Jahr im Rahmen des Streetworks stattgefunden. Nicht immer drehten sich die Gespräche dabei um das Thema Sucht – auch Alltagsbelange, wie Schule, Arbeit oder Familie, spielten eine Rolle. Die Sozialarbeiter können so erste Kontakte, aber auch Vertrauen aufbauen.

Für die Stadt Illertissen hat die direkte Betreuung vor Ort aber auch ihren Preis: denn 25 Prozent der Kosten für die Drogenberatung muss die Kommune übernehmen, 75 Prozent der Bezirk Schwaben. Laut Jenny Wiegert-Schartmann von der Diakonie zahle die Kommune jährlich 13800 Euro als Pauschale im Voraus. Da dieses Geld meist nicht ausreiche, werde eine Nachzahlung fällig – heuer seien das rund 8200 Euro. Auch die Städte Senden und Vöhringen, die ebenfalls eine Beratungsstelle vor Ort haben, zahlen diesen Betrag. Eine Finanzierung, die nach Meinung von Bürgermeister Jürgen Eisen dringend auf neue Beine gestellt werden müsse. So zahlten etwa Weißenhorn und Neu-Ulm nichts, obwohl die Bürger dort ebenfalls vom Angebot profitierten. Mit Vertretern aller Städte und des Neu-Ulmer Landratsamts soll es in Sachen Neufinanzierung deshalb demnächst Gespräche geben, kündigte Wiegert-Schartmann an.

