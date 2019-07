vor 18 Min.

Wo Lackreste und Co. abgegeben werden können

Das Schadstoffmobil macht im Juli wieder in vielen Unterallgäuer Gemeinden halt – auch in Babenhausen.

Das Schadstoffmobil fährt vom 8. bis 13. Juli die Gemeinden im Landkreis Unterallgäu an. Das teilte vor Kurzem das Landratsamt per Pressemeldung mit. Im Schadstoffmobil können dann wieder Problemabfälle wie Lösungsmittel, Lackreste, Rostentferner und Reinigungsmittel kostenlos abgegeben werden.

Wichtig ist laut der Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises: Die Schadstoffe sollten in ihren ursprünglichen Gefäßen bleiben und nicht zusammengeschüttet werden. Dies könnte gefährliche chemische Reaktionen verursachen, heißt es in der Pressemitteilung. Wegen möglicher Rückfragen sollten die Problemabfälle nur persönlich abgegeben werden. Sie dürfen nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurückgelassen werden.

Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können alle Stoffe mit Gefahrstoffzeichen – zum Beispiel flüssige Farb- und Lackreste (keine Wandfarbe), Lösungsmittel, Laugen und Säuren, PCB-haltige Kondensatoren, Medikamente, Spraydosen mit Inhalt, quecksilberhaltige Abfälle, Haushaltsreiniger, Rostentferner, Pflanzen- und Holzschutzmittel und Fotochemikalien.

Übersicht: Wo hält der Wagen im Unterallgäu?

Wann das Schadstoffmobil in Ihrem Heimatort in der Region rund um Babenhausen halt macht, sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Montag, 8. Juli: Zwischen 8.30 und 9.15 Uhr ist es in Lauben am Feuerwehrhaus. In Oberschönegg hält das Mobil zwischen 9.45 und 10.30 Uhr am Wertstoffhof. In Boos ist das Fahrzeug zwischen 11.15 und 11.45 Uhr an der Raiffeisenbank anzutreffen. Von 12.30 bis 13.15 Uhr stoppt der Wagen am Niederrieder Sportheim, in Fellheim von 13.45 bis 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus und in Pleß zwischen 15 und 15.45 Uhr am Lagerhaus.

Dienstag, 9. Juli: Das Schadstoffmobil kommt ebenfalls nach Heimertingen (8.30 bis 09.15 Uhr) an den Wertstoffhof.

Donnerstag, 11. Juli: In Babenhausen macht das Schadstoffmobil zwischen 9.45 und 11.45 Uhr am Busbahnhof halt. Und in Winterrieden ist es zwischen 12 und 12.30 Uhr an der Mehrzweckhalle anzutreffen.

Doch Abfall ist nicht gleich Abfall: Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung aufnehmen sollten diejenigen, die Feuerwerks- und Sprengkörper sowie Munition entsorgen möchten. Das gilt auch für beschädigte Lithium-Batterien über 500 Gramm (zum Beispiel Akkus aus Bohrmaschinen oder Laptops). Diese seien laut Landratsamt gefährlich, da sie sich erhitzen und selbst entzünden können. Deshalb sollte man die Batterien mit Sand bedecken, solange sie noch nicht entsorgt sind.

Die Abgabe von Schadstoffen ist für private Haushalte und für Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in geringen Mengen gebührenfrei. Größere Mengen aus Betrieben kosten 1,50 Euro pro Kilogramm. Neu ist, dass pro Anlieferung maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen angenommen werden – und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt. Medikamente aus Apotheken können aber weiterhin ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils ist im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender zu finden. Außerdem sind die Sammeltermine in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung gibt Auskunft unter Telefon 08261/995-367 oder -467. (az)

