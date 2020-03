vor 19 Min.

Wo das Rote Kreuz in Weißenhorn überall hilft

Die Mitglieder der Bereitschaft Weißenhorn haben im Jahr 2019 fast 25.000 Dienststunden geleistet. Zwei neue Fahrzeuge sind nun einsatzbereit.

Von Angela Häusler

Eine beeindruckende Jahresbilanz kann die Weißenhorner Bereitschaft des bayerischen Roten Kreuzes vorlegen: Fast 25.000 Stunden waren deren Mitglieder 2019 im Dienst. Dafür erhielten sie bei der Jahreshauptversammlung am Freitag großes Lob.

Zu den Tätigkeiten der Freiwilligen gehörten sowohl Einsätze im Rettungsdienst als auch der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen wie Faschingsumzügen, Konzerten im Stadtpark oder dem Ulmer Einstein-Marathon. Beim Rettungsdienst ergab sich, dem Bericht des Bereitschaftsleiters Michael Heinrich zufolge, im Vorjahr mit 55 Einsätzen eine deutliche Steigerung.

Einen bedeutenden Anteil der Dienststunden , nämlich fast 6000, nimmt die Arbeit für den Tafelladen ein, den die Bereitschaft als eigene Abteilung betreibt. Die Zahl der Kinder, die dabei mit gespendeten Lebensmitteln unterstützt wurden, habe sich erhöht, berichtete Heinrich , die Bedürftigen stammen aus Weißenhorn , Pfaffenhofen und Roggenburg.

Helfer nahmen an einer Großübung in der Ratiopharm-Arena teil

Froh ist die Bereitschaft über zwei Neuanschaffungen, die nun in Weißenhorn bereitstehen: Zum einen ist das ein Motorrad, mit dem etwa Erkundungsfahrten unternommen werden sollen, falls ein Ereignis ein großes Kontingent an Einsatzwagen erfordert. Die zweite Neuheit ist auch für Einsätze außerhalb Schwabens gedacht: Ein Materialfahrzeug, mit dessen Ausrüstung bei Großereignissen schneller die geeignete Infrastruktur zur Versorgung von Verletzten geschaffen werden kann.

In Sachen Weiterbildung hat sich einiges bewegt: So nahmen die Helfer an einer großen Katastrophenschutzübung des Landkreises teil, bei der ein Attentat in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena simuliert wurde. „Wir konnten daraus viel mitnehmen, so etwas gab es bisher noch nicht“, sagte der Bereitschaftsleiter. Erstmals veranstaltete die Weißenhorner Bereitschaft eine Erste-Hilfe-Schulung für Faschingsvereine, die laut Heinrich sehr guten Anklang fand. Eine weitere eigene Veranstaltung mit großem Erfolg sei „ BRK der Zukunft“ gewesen, sagte Heinrich. Aber auch Arbeitseinsätze am Rot-Kreuz-Haus, etwa der Austausch des undicht gewordenen Dachs, beschäftigten die Freiwilligen.

Die Zahl der Mitglieder ist mit aktuell 162 nahezu gleichgeblieben. Von einer „stolzen Zahl an Jugendlichen“, nämlich 52, berichtete Jugendleiter Andreas Krämer. Die Gruppen hätten sich unter anderem am Tag der Familie in Roggenburg und beim Ulmer Firmenlauf eingebracht.

Neu-Ulmer Oberbürgermeister thematisiert Corona-Erkrankungen

Das weitgefächerte Tätigkeitsfeld der Weißenhorner suche seinesgleichen, sagte der Neu-Ulmer Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich. Die Bereitschaft sei eine wichtige Stütze in Schwaben : „Auf euch ist immer Verlass.“ Bürgermeister Wolfgang Fendt lobte den Einsatz der Helfer als „tolle Leistung“. Und er ergänzte: „Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, ihre Zeit für die Mitmenschen zu opfern.“ Seinen Dank sprach auch Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg , Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Neu-Ulm , aus. Er thematisierte die Aufregung um die Corona-Erkrankungen in Deutschland , die sehr viele Menschen stark verunsichere: „Wir sollten einen Gang zurückschalten und uns nicht verrückt machen“, sagte Noerenberg. Es sei „alles getan, was man tun kann“, darüber hinaus „sollten wir einigermaßen vernünftig weiterleben“.

Geehrt wurden bei der Versammlung Tabea und Kai Menzel , Manuel, Carola und Roland Köhly sowie Larissa Brugger für zehn Jahre im BRK , Nadja Italia und Philipp Lauer für 15 Jahre. Seit 20 Jahren ist Michael Czerwinka dabei, seit 30 Jahren Markus Niehaus. Eine Ehrung für 35 Jahre erhielt Wolfgang Duft.

