Wo entsteht der neue Kindergarten in Vöhringen?

In Vöhringen sind Betreuungsplätze für Kinder rar. Nun soll gebaut werden.

Die Stadt braucht mehr Betreuungsplätze. Eine Einrichtung mit acht Gruppen ist den Stadträten zu groß. Es gibt noch andere Alternativen.

Von Franziska Wolfinger

Die Stadt Vöhringen wächst – und damit auch die Zahl der zu betreuenden Kinder. Zwar wurde die „Rappelkiste“ erst erweitert, doch die Einrichtungen in der Stadt sind ausgelastet. 30 Kindern musste für das im September beginnende Kindergartenjahr bereits abgesagt werden, wurde den Bauausschussmitgliedern kürzlich in einer Sitzung mitgeteilt. Mehr Plätze müssen her. Das wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Das Planungsbüro Tress aus Baltringen hat nun drei Vorschläge ausgearbeitet, wie das rund um den Kindergarten Nord umgesetzt werden könnte.

5,3 Millionen für einen Kindergartenneubau und eine Erweiterung

Variante Eins sieht einen Neubau auf einem noch leeren Grundstück zwischen Sperberweg und Falkenstraße vor. Dort sollen fünf Gruppen Platz finden. Außerdem ist auf dem rund 5550 Quadratmeter großen Gelände Raum für den Schulsportplatz, der ebenfalls neu errichtet werden soll. Der Kindergarten Nord bleibt bei dieser Option nicht nur bestehen, er erhält einen Anbau und soll um eine Gruppe erweitert werden. Die Kosten für diese Variante belaufen sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5,3 Millionen Euro.

Der zweite Vorschlag des Planungsbüros beinhaltet den Abriss des Kindergartens Nord. An dieser Stelle würde dann der Schulsportplatz gebaut werden. Und für Kindergartenkinder könnte eine achtgruppige Einrichtung auf dem oben genannten leeren Grundstück entstehen, die bei Bedarf um zwei Gruppen erweitert werden könnte. Für einige Bauausschussmitglieder ist das deutlich zu groß. So äußerte etwa Christoph Koßbiehl ( SPD) Bedenken. Timo Söhner vom Stadtbau bestätigte, dass die Erzieherinnen selbst die Grenze bei sechs Gruppen sehen. Bei größeren Kindergärten stoße man organisatorisch an Grenzen. Die Kosten für die Variante mit dem großen Neubau betragen laut Planer um die 6,3 Millionen, wobei es Abweichungen bei verschiedenen Planungsvarianten gibt.

Stadträte wollen sich die Kosten noch genauer anschauen

Der letzte Vorschlag war, wie bei Variante Eins, die Erweiterung des Kindergartens Nord. Ein Neubau wäre bei dieser Option in der Reiherstraße angedacht. Dabei würde aber wertvolles Wohnbaugebiet verloren gehen, warnt die Stadtverwaltung, weshalb sie sich für die erste Option ausspricht.

In einer ersten kurzen Diskussion schienen die Stadträte im Bauausschuss derselben Meinung zu sein. Auf Anregung von Werner Zanker (SPD) wird eine Entscheidung allerdings vertagt. Die Räte hatten vor der Sitzung keine Gelegenheit, sich die Kostenschätzungen näher anzusehen. Das wollen sie nachholen und in den Fraktionssitzungen besprechen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

