vor 19 Min.

Wo können Vöhringer Inline-Skater künftig trainieren?

Bislang rollten die Vöhringer Sportler auf einem Radweg. Doch damit ist jetzt Schluss. Eine Alternative ist nicht in Sicht.

Von Ursula Katharina Balken

Auf die Inline-Skater des Sportclubs Vöhringen rollt ein Problem zu. Sie wissen nicht, wo sie künftig trainieren sollen. Bisher hat das Team auf dem Radweg entlang des Autobahnzubringers mehrmals in der Woche geübt. Die Bedingungen waren ideal, glatte Piste mit leichtem Gefälle und – auch nicht unwesentlich – der Radweg wird wegen seiner Steigung fast nur von sportlich ambitionierten Radfahrern genutzt. Doch mit dem Training auf der Radstrecke ist nun Schluss.

Denn was die Stadt bisher stillschweigend duldete, sieht das Landratsamt als unzulässig an. Die Behörde weist darauf hin, dass der Zubringer und der ihn begleitende Radweg Sache des Landkreises ist. Eine sportliche Nutzung sei nicht erlaubt.

Sportler haben zahlreiche Erfolge eingefahren

Der Verlust des Trainingsgeländes trifft die Inline-Skater, die vor gut einem Jahr mit 25 Sportlern zum Sportclub Vöhringen stießen und jetzt der SCV-Skiabteilung angehören, hart. Denn die Sportler haben eine ganze Reihe nationaler und internationaler Erfolge eingefahren.

Die 18-jährige Sinah Rogel gewann in der Klasse der Junioren gleich zweimal die deutsche Meisterschaft und wurde dafür mit dem Vöhringer Jugend-Förderpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde sie Dritte bei der Europameisterschaft in Spanien. Den Alpen-Dolomiten-Cup konnte sie für sich entscheiden. Außerdem ist Rogel Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. In diesem Jahr nimmt die 18-Jährige an den Weltmeisterschaften in Barcelona teil. Mehr über die erfolgreiche Inline-Skaterin lesen Sie Mehr über die erfolgreiche Inline-Skaterin lesen Sie hier

Und sie ist nicht das einzige Talent. Bei Wettbewerben standen schon zahlreiche Inline-Skater vom Sportclub Vöhringen auf dem Treppchen. Auch Kinder waren beim Skitty Cup, einem Geschicklichkeitsparcours, erfolgreich. Das ist vor allem dem Trainingseifer der Sportler zu verdanken sowie dem Betreuerteam um Axel und Daniela Rogel sowie Falk Teuber. Doch Erfolge können nur erreicht werden, wenn man kontinuierlich auf den Rollen unterwegs sein kann.

Inline-Skater hoffen auf neues Trainingsgelände

Deshalb hoffen die Vöhringer Inline-Skater nicht nur auf gute Platzierungen, sondern auch auf ein neues Trainingsgelände. „Ich finde es sehr bedauerlich, dass wir so erfolgreiche Sportler haben, die Begeisterung und Elan an den Tag legen, und dann keine Möglichkeit für regelmäßiges Training haben“, erklärt der Vorsitzende des Sportclubs Vöhringen Christoph Koßbiehl. „Das Training wurde immer mit Sicherheitsposten durchgeführt. Eine Gefährdung der Radfahrer gab es nie.“ Waren Radfahrer unterwegs, sei das Training unterbrochen worden. Es habe nie Probleme gegeben. War das Training beendet, wurde der Radweg entlang des Autobahnzubringers ordnungsgemäß und sauber verlassen, betont Koßbiehl.

Jetzt ist die Gruppe auf der Suche nach einer neuen Trainingsstrecke. Mal locker auf irgendeiner Straße hin und her zu flitzen, reicht nicht. Da ist Power und Tempo angesagt. Die Strecke muss gut asphaltiert sein und eine gewisse Neigung aufweisen. So kann Slalom und Riesenslalom gefahren werden. „Ein bisschen wie bei den Skirennläufern“, sagt Falk Teuber, der Macher und Organisator der Mannschaft.

Weil die Inline-Skater kein Übungsgelände mehr haben, hoffen sie jetzt auf Unterstützung durch die Stadt. Helfer in der Not will Vöhringens Bürgermeister Karl Janson sein und versprach, nach Alternativen Ausschau zu halten. Um die Trainingseinheiten einhalten zu können, suchen die Sportler ein Gelände in Vöhringen oder in der unmittelbaren Umgebung. Denn was nutzt der ganze Trainingseifer, wenn man nicht weiß, wo man sich auf Meisterschaften vorbereiten kann.

Weitere Artikel über die Vöhringer Inline-Skater lesen Sie hier:

Themen Folgen