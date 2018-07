vor 22 Min.

Wo sich Altenstadt wandeln könnte

Planerin stellt Entwicklungsmöglichkeiten vor. Eine davon sieht sie im Bereich des Bahnhofs

Von Armin Schmid

Der Markt Altenstadt beteiligt sich am „Integrierten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklungskonzept“, kurz Insek. Während einer Ratssitzung stellte die Planerin Sylvia Heines das Stadtumbaugebiet in Altenstadt vor.

Hoch priorisiert sind laut der Planerin vor allem der Neubau einer Mehrzweckhalle, die Aufwertung des Bahnhofs samt dem umliegenden Areal, eine Unterführung am Bahnhof für Fußgänger und Radfahrer, die Aufwertung der Memminger Straße, die Reaktivierung der Alten Bleiche und die Sanierung der Brandhäuser. Auch die Sanierung und Umnutzung der Judenhäuser an der Memminger Straße haben demnach eine hohe Priorität.

Damit optimale Fördermöglichkeiten erreicht werden, ist der Markt in das Förderprogramm „Stadtumbau West“ aufgenommen worden. Das Sanierungsgebiet „Altenstadt Zentrum“ wurde hierfür nochmals deutlich erweitert.

Einen Schwerpunkt des Projekts werden die Alte Bleiche und die Judensiedlung bilden. Da in diesem Bereich wenig Privatraum zur Verfügung steht, ist er für eine Wohnnutzung eher schlecht geeignet. Zudem seien die Räume in den betreffenden Gebäuden nicht sehr hoch. Eine Lösung könnte laut Planerin Haines die Schließung der Judengasse sein, wie es in einer bereits vorliegenden Planung erarbeitet wurde. Dann sei ausreichend Platz für Garten- oder Freiräume.

CSU-Rat Wolfgang Rommel äußerte Bedenken, dass das Vorhaben wegen des Denkmalschutzes ins Schleppen geraten könnte. „Wir können da planen, was wir wollen. Wenn die nicht mitmachen, bringt das nichts“, sagte er. Haines wies darauf hin, dass die Gemeinde die Denkmalschutzbehörden auf jeden Fall frühzeitig in das Projekt einbinden müsse. Rommel entgegnete darauf, dass sich im Hinblick auf die ehemalige Judensiedlung in Altenstadt innerhalb der vergangenen 20 Jahre immer noch nichts getan habe. Die Auflagen und Sanierungskosten seien für Privatleute so groß, dass sich so ein Projekt wirtschaftlich keinesfalls rechnet. Der zweite Bürgermeister Ernst Wüst sagte, dass das Bahnhofsareal und die Bahnunterführung wichtig seien. Allerdings müsse die Gemeinde für jede Maßnahme eine Bebauungsplanung in die Wege leiten. Die TSV-Halle könnte laut Wüst beispielsweise für Kleinkunst genutzt werden.

