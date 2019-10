vor 44 Min.

Wochenmarkt findet am Mittwoch neben dem Marktplatz statt

Wegen der Musiknacht kommt es am Mittwoch zu Sperrungen in Illertissen. Auch die Müllabfuhr ist davon betroffen.

Weil zur Musiknacht (Mittwoch, ab 18 Uhr) eine große Bühne auf dem Marktplatz steht, findet der Mittwochsmarkt auf der östlichen Straßenseite statt. Die Fahrbahn wird deshalb in der Zeit von 5 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch das Parken ist dort nicht möglich. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Müllabfuhr in Illertissen: Anlieger am Marktplatz müssen einiges beachten

Auch für die Müllabfuhr ändert sich einiges: Weil das Fahrzeug die östliche Seite des Marktplatzes nicht befahren kann, sollen die Anlieger die Tonnen auf die westliche Seite stellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Alternativ dazu könnten die Gefäße zur Leerung auch in die Bräuhausstraße und die Hauptstraße gebracht werden. Die Deckel sollten zur Straße hin geöffnet und die Grundstückseinfahrten frei bleiben. Damit die Tonnen nicht mit anderen verwechselt werden können, empfiehlt die Stadtverwaltung, diese mit Straßennamen und Hausnummer zu versehen. Besitzer sollten zudem darauf achten, dass sie die ihrem Grundstück zugeordneten Tonnen wieder bekommen. Nach der Leerung sollten die Gefäße unverzüglich zurückgeholt werden, um weitere Verkehrsbehinderungen und Gefahren zu vermeiden, so die Stadtverwaltung.

Während der Sperrung gilt ein absolutes Halteverbot. Wer sein Fahrzeug benötigt, sollte rechtzeitig vorher ausfahren. (az)

