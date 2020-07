vor 47 Min.

Wohnhaus in Nordholz brennt

Nach Angaben der Polizei schlagen Flammen aus dem Dach eines Wohnhauses im Bucher Ortsteil Nordholz.

In der Rechbergstraße in Nordholz (Landkreis Neu-Ulm) brennt ein Wohnhaus. Flammen schlagen aus dem Dach. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind ausgerückt. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in einer Sofortmeldung mit. Weiteres ist noch nicht bekannt. (az)

Themen folgen