21.03.2020

Wohnraum schaffen im Dorfzentrum

Der Landkreis unterstützt Bauherren in einem Pilotprojekt

Ortsbildprägende Gebäude erhalten, Wohnraum schaffen und den Flächenverbrauch reduzieren: Das sind die Ziele des Pilotprojekts „Leben in der Dorfmitte“ der Gemeinde Benningen bei Memmingen. Dieses soll das Bauen im Ortskern attraktiver machen und Bauherren bis zu 150000 Euro Förderung bescheren. Der Landkreis Unterallgäu will das auf drei Jahre angelegte Pilotprojekt jährlich mit 50000 Euro bezuschussen. Das hat der Kreisausschuss des Kreistags beschlossen. Wenn das Wohnraumförderprogramm erfolgreich ist, soll es Landrat Hans-Joachim Weirather zufolge auf andere Gemeinden ausgedehnt werden.

Wie das Landratsamt mitteilt, wies Weirather darauf hin, dass die Landwirtschaft und damit das Erscheinungsbild der Dörfer einem rasanten Wandel unterworfen sei. Viele ehemalige Höfe im Ortskern stünden leer. „Es geht um die Frage, wie wir es schaffen können, in einem ländlich strukturierten Landkreis das Leben in der Dorfmitte zu halten oder dort neues Leben zu begründen“, sagte er. Um die Gemeinden zu unterstützen, habe man im Jahr 2017 bereits das Handbuch „Dorfkerne – Dorfränder“ entwickelt. Jetzt wolle man zusätzlich einen finanziellen Anreiz schaffen.

Martin Osterrieder, Bürgermeister von Benningen, zufolge ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt in seiner Gemeinde hoch – auch wegen der Nähe zu Memmingen. „Wir können diesen durch die Erschließung von Neubaugebieten nicht bedienen“, sagte er. Deshalb wolle die Gemeinde das „Potenzial im Ortskern aktivieren“. Für eine Förderung gelten laut Osterrieder folgende Kriterien: Die Größe der Wohneinheit muss zwischen 60 und 120 Quadratmeter liegen und es darf sich um maximal fünf Wohneinheiten handeln. Insgesamt wird von der Gemeinde maximal eine Wohnfläche von 500 Quadratmetern mit 100 Euro pro Quadratmeter, also mit maximal 50000 Euro, gefördert. Hinzukommen können 50000 Euro vom Landkreis sowie weitere 50000 Euro vom Amt für Ländliche Entwicklung. Insgesamt können Bauherren also bis zu 150000 Euro erhalten. Die Gemeinde Benningen ist dabei Anlaufstelle für alle drei Förderungen. (az)

