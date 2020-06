13:35 Uhr

Woolworth eröffnet eine neue Filiale in Vöhringen

Am Donnerstag eröffnete die Aktionskaufhaus-Kette Woolworth einen Laden in Vöhringen. In der Industriestraße können die Kunden künftig Kleidung, Spielwaren und allerlei Anderes kaufen.

Plus Der Einzelhandel leidet unter der Corona-Krise. Während andere Ketten Häuser schließen, ist Woolworth auf Expansionskurs. In Vöhringen kommt das Geschäft an Tag Eins gut an.

Von Franziska Wolfinger

Es ist erst wenige Tage her, dass die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt hatte, deutschlandweit 62 Filialen schließen zu wollen. 6000 Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs. Keine Frage, die Corona-Pandemie hat den Einzelhandel in den deutschen Innenstädten stark belastet und wird es vielleicht noch weiterhin tun.

Ein neuer Laden mitten in der Krise

Doch es gibt auch Lichtblicke im Einzelhandel. Wer am gestrigen Donnerstag in Vöhringen einkaufen war, hat die neue Filiale des Aktionskaufhauses Woolworth vielleicht schon entdeckt, die an diesem Tag – mitten in der Krise – eröffnet wurde. Bezirksleiter Fabian Hagemann gibt sich optimistisch, dass das Geschäft gut anläuft. Bereits am Tag vor der Eröffnung, als testweise der Außenverkauf aufgebaut war, kamen einige interessierte Vöhringer zu dem Laden. Und auch am Donnerstag war einiges los. Die Maskenpflicht scheint die Kauflaune der Kunden nicht zu trüben. „Die Vöhringer waren auf alle Fälle früh wach und beim Einkaufen“, sagt Hagemann. Bisweilen hatten sich sogar Schlangen vor dem Eingang gebildet. Auch weil wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in dem Geschäft aufhalten dürfen, begrenzt ist.

Zur Eröffnung lockt Woolworth mit einigen speziellen Angeboten. So sind zum Beispiel Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle oder Marken-Sportbekleidung besonders günstig zu haben. An einem Glücksrad gibt es Brotzeitdosen, Kochlöffel oder Aschenbecher zu gewinnen. Für die kleinen Kunden gibt es einen Ball geschenkt, die älteren bekommen eine Tragetasche. Ein Moderator weist die neuen Kunden auf die aktuellen Eröffnungsangebote hin.

Corona macht die Eröffnung zur Herausforderung

Für Bezirksleiter Hagemann ist diese nicht die erste Filiale, deren Eröffnung er managt. Er war zum Beispiel auch verantwortlich, als im Dezember der Laden in Leutkirch eingerichtet wurde. Doch Vöhringen war dennoch eine besondere Herausforderung. „Wir hatten zwar etwas mehr Zeit, den Laden einzurichten, als die üblichen zehn Tage. Aber auch für die Mitarbeiter gelten Vorschriften wie Mindestabstand und Maskenpflicht.“ Trotz dieser Schwierigkeiten war der Laden pünktlich mit den verschiedensten Artikeln eingeräumt.

Corona hat auch dafür gesorgt, dass die ersten Vöhringer Kunden nicht, wie geplant, Anfang Mai bei Woolworth einkaufen konnten. Dass das Geschäft eröffnet wird, stand nie zur Debatte, sagt Woolworth Sprecherin Diana Schönfeld. „Da im März unklar war, wie sich die Situation entwickelt, haben wir den Termin verschoben und Ende Juni ins Auge gefasst. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun endlich eröffnen konnten.“

Woolworth will Zahl seiner Filialen in Deutschland verdoppeln

Der Konzern ist derzeit ohnehin auf Wachstumskurs. Die laut Unternehmensangaben 1879 gegründete Kette betreibt derzeit rund 400 Geschäfte in Deutschland, 50 davon in Bayern. Das Ziel sind allerdings 800 Läden bundesweit. Mit der Filiale in Vöhringen sei man diesem Ziel einen Schritt näher gekommen, schreibt Woolworth in einer Pressemitteilung. Auf einer Fläche von knapp 800 Quadratmetern bietet das Aktionskaufhaus in der Industriestraße rund 6000 Artikel des täglichen Bedarfs.

Das Sortiment von Woolworth ist tatsächlich sehr breit. So bietet das Kaufhaus Kurzwaren, Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren, Kosmetik und Drogerieartikel, Accessoires, Geschenkartikel, Heimtextilien, Koffer, Tierzubehör sowie Bekleidung für Damen, Herren und Kinder an. Dass es bei Woolworth quasi alles Mögliche zu haben gibt, hat sich wohl schon herumgesprochen. So erzählt eine Kundin auf dem Parkplatz, dass sie schon lange auf der Suche nach einer Aufbewahrungsdose für ihre Desinfektionstücher ist. Bei Woolworth hofft sie, endlich etwas in der passenden Größe zu finden.

Nach der heißen Eröffnungsphase wird ein Team von zehn bis zwölf Angestellten in der Filiale arbeiten. Noch seien nicht alle Stellen besetzt, sagt Bezirksleiter Hagemann. Man suche noch Mitarbeiter.

Lesen Sie hier, wie Vöhringen künftig attraktiver für Bürger und Gäste werden soll: Vöhringens Zentrum erhält ein neues Gesicht

Themen folgen