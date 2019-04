16:00 Uhr

Worüber die Bucher Markträte streiten

Ein Detail einer Ausschreibung beschäftigt das Bucher Gremium während seiner jüngsten Sitzung besonders lange.

Von Franziska Wolfinger

Ein großer Teil der vergangenen Sitzung des Bucher Marktrats drehte sich um die Frage, ob Kies oder Betonrecyclingmaterial besser geeignet sind als Frostschutzschicht in den neuen Straßen im Gewerbepark Buch-Obenhausen. Das Gremium hatte nach der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten zu entscheiden, welche Firma den Auftrag im Wert von rund 1,35 Millionen Euro bekommen soll.

In der Ausschreibung gefordert war das Material Kies. Damit wollte er die Ausschreibung möglichst offen halten, erklärte Planungsingenieur Kurt Weirather. Denn Kies können alle Firmen gleichermaßen liefern, für Betonrecyclingmaterial bedarf es einer besonderen Lizenz. Ein Betrieb aus der Region hat diese Lizenz und angeboten, die Arbeiten mit dem Recyclingmaterial durchzuführen, was in der Endsumme auch zu einer geringen Kostenersparnis für die Gemeinde führt. Franz Eberl (UWG) zweifelte allerdings an, dass die Arbeiten dann in der gleichen Qualität durchgeführt werden würden. Er habe sich bei Experten erkundigt. In der Sitzung sagte Eberl: „Da soll ein gescheiter Kies rein. Das Recyclingmaterial sollen andere verbauen.“ Ingenieur Weirather jedoch war anderer Meinung. Seiner Meinung nach ist das Betonrecyclingmaterial sogar besser geeignet. Es sei gebrochenes Material mit Kanten und bildet deshalb eine stabilere Schicht als runder Kies.

In langen Diskussionen ging es den Räten der UWG-Fraktion auch darum, ob dieses Nebenangebot, Recyclingmaterial zu verbauen, überhaupt zulässig ist. Planungsingenieur Kurt Weirather bekräftigte allerdings, dass die gesamte Ausschreibung nach den Regeln des Vergabehandbuchs Bayern abläuft. Laut diesen dürften Firmen nur Nebenangebote abgeben, die Arbeiten mindestens in der geforderten Qualität garantieren.

Nach einigem Hin und Her schaltete sich auch der Dritte Bürgermeister Gerhard Unglert (CSU) ein. Er ist für die Verwendung von Recyclingmaterial. „Es geht dabei auch um Ressourcen“, sagte er. Letztendlich hat sich das Gremium für die Firma entschieden, die Beton-Material verwendet. Einzig die drei Räte der UWG-Fraktion stimmten dagegen. Franz Eberl, Wolfram Dauner und Gernot Mair stimmten auch gegen die in den vorherigen Marktratssitzungen besprochenen Haushaltssatzung für das laufenden Jahr sowie den Finanzplan für die 2018 bis 2022 ( wir berichteten ).

Der Vermögenshaushalt der Gemeinde beträgt 7.168.110 Euro. So viel Geld will die Gemeinde im kommenden Jahr investieren. Das sei in der Tat extrem hoch, sagte Bürgermeister Roland Biesenberger im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch viel Geld fließt in den neuen Kindergarten (mit rund 3,5 Millionen Euro für 2019 veranschlagt) und in den neuen Gewerbepark. Eine sinnvolle Investition in die Zukunft, wie der Bürgermeister findet: „Das Geld fließt in Arbeitsplätze und Kinderbetreuung.“

