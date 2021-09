Feneberg in Wullenstetten: Diese Bedenken gibt es gegen den Bau

Plus Die Stadt muss für den geplanten Nahversorger den Bebauungsplan ändern. Bei der öffentlichen Auslegung gab es manche Einwände.

In Wullenstetten soll es bald einen Feneberg-Markt geben. Die Stadt muss dazu ihren Bebauungsplan anpassen. Die geplanten Änderungen lagen nun aus, Privatpersonen, Behörden und Träger öffentlicher Belange konnten ihre Einwände vorbringen.