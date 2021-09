Getötete Mutter in Wullenstetten: Ehemann wird wegen Mordes angeklagt

Plus Der Ehemann soll seine 33-jährige Frau und Mutter seiner Kinder heimtückisch ermordet haben. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus und erhebt Anklage.

Im Fall der getöteten 33-Jährigen aus Wullenstetten hat die Staatsanwaltschaft Memmingen nun Anklage beim Landgericht erhoben. Das teilt Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Während der Ermittlungen hatte sich der Verdacht bestätigt: Dem Ehemann der Getöteten wird Mord vorgeworfen.