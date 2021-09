Wullenstetter spenden mehr als 32.000 Euro für Flutopfer

Plus Das Dorf Mayschoß im Ahrtal ist stark von der Hochwasser-Katastrophe betroffen. Die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten hat für die Menschen dort Spenden gesammelt.

Das Schicksal der Menschen in den überfluteten Gebieten in Rheinlandpfalz und Nordrhein-Westfalen hat wohl niemanden kalt gelassen. Auch hier in der Region gab es einige Hilfsinitiativen: Firmen sammelten Sachspenden, Landwirte unterstützten ihre betroffenen Berufskollegen mit Futter. Und die Vereinsgemeinschaft Wullenstetten hat ein Spendenkonto eingerichtet. Mehr als 32.000 Euro sind dabei zusammengekommen.