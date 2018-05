04.05.2018

„Wunderbares Europa“ im Espach-Theater

Landestheater gastiert mit politischem Stück in Babenhausen

Mit „Wunderbares Europa“ bringen Akteure des Memminger Landestheaters Schwaben (LTS) am Samstag, 5. Mai, eine politische Farce auf die Bühne des Theaters am Espach in Babenhausen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

In dem Stück blickt Autor Richard Bean brisant und unterhaltsam hinter die Kulissen einer Europapolitik von Verträgen, Deals und Institutionen. Während die Idee Europas bröckelt, sich die politischen Ränder radikalisieren und die Mitte umso heftiger um ihre Lebensentwürfe kämpft, plädiert „Wunderbares Europa“ subtil für den gesunden Menschenverstand.

Die Inszenierung von Oliver D. Endreß dreht sich um Philip Wardrobe, ein ehrgeiziges und machtbewusstes Mitglied des Straßburger Parlaments, das ein luxuriöses Leben führt, bezahlt von europäischen Steuerzahlern und Lobbyisten. Wardrobe will Parlamentspräsident werden, die Türkei in die EU mogeln und seine Familienplanung retten – bis sein Terminkalender aus den Fugen gerät. In seiner Hotelsuite wird er vom türkischen Botschafter und einer beziehungswilligen Feministin bedroht. Ein Koffer mit Geld und zahlreiche Briefbomben tauchen auf. Ein Klempner erweist sich als Anti-Betrugs-Kontrolleur. Wie das Ganze endet, erfährt das Publikum am Samstagabend bei der Aufführung. (clb)

Karten gibt es bei Textil Kast, Auf der Wies 10 in Babenhausen, Telefon 08333/93246 sowie an der Abendkasse.