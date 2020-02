14:20 Uhr

Wurde im Raum Weißenhorn abermals eine Katze vergiftet?

Die Polizei teilt mit, dass eine weitere Katze in Weißenhorn vergiftet worden sein könnte.

Ein Kater schwankt und ist orientierungslos, als ihn seine Besitzerin in Attenhofen findet. Es ist nicht der erste Vorfall, der Tierbesitzer beunruhigt.

Am vergangenen Samstag hat eine Frau in Attenhofen ihren Kater schwankend und orientierungslos aufgefunden. Der Polizei zufolge brachte die Besitzerin das Tier sofort in eine Tierklinik. Deren Angaben zufolge könnte der Kater vergiftet worden sein. Mittlerweile ist das Tier wieder wohlauf, aber Hinweise, wie und wo es das Gift aufgenommen haben könnte, liegen nicht vor.

Wie berichtet, ereigneten sich in jüngster Zeit mutmaßlich Fälle von Tierquälerei in Weißenhorn: Mehrere Katzen wurden dort offenbar durch ausgelegte Wurstköder vergiftet. Die Tierschutzorganisation Peta setzte eine Belohnung aus. (az)

Lesen Sie außerdem zu den Vorfällen in Weißenhorn:

