Wut auf Ratssitzungen in Corona-Zeiten: „Das geht an der Realität vorbei“

Selten sieht man noch so viele Menschen versammelt: In Stadt- und Gemeinderäten ist das nach der bayerischen Gemeindeverordnung sogar so vorgeschrieben. Das Foto zeigt den Stadtrat von Illertissen Ende April des vergangenen Jahres.

Plus Gemeinde- und Stadträte dürfen nur in Sitzungen abstimmen – auch in Zeiten von Corona. Das erzeugt in einzelnen Kommunen im Landkreis Neu-Ulm Wut auf das bayerische Innenministerium.

Viele Kommunen fürchten das Risiko, der Markt Altenstadt hat den Fall bereits erlebt: Ende November wurde ein Gemeinderat positiv auf das Coronavirus getestet – am Tag nach einer Sitzung mit 23 anwesenden Personen. Bürgermeister Wolfgang Höß ist heute noch verärgert.

Der Grund für seinen Unmut ist Artikel 47 der bayerischen Gemeindeordnung. Es ist ein simpler Satz: „Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen.“ Unter normalen Umständen völlig angemessen, aber in Corona-Zeiten?

Wegen der Corona-Zahlen strichen viele Städte und Kommunen ihre Versammlungen

„Wir können nicht vernünftig arbeiten“, sagt Höß. „Man lässt die Kommunen seit fast einem Jahr in den Seilen hängen.“ Andere Kommunalpolitiker im Landkreis Neu-Ulm sehen das ähnlich. Die Kreistagssitzung vor Weihnachten fiel angesichts der Inzidenz über 200 damals ganz aus. Vöhringen strich die Stadtratssitzung vor Weihnachten, Illertissen hat wegen des Infektionsgeschehens bereits vor dem Jahreswechsel die Sitzung des Kulturausschusses im Januar abgesagt.

Das bayerische Innenministerium empfiehlt, nur dringende Angelegenheiten zu verhandeln sowie in verkleinerter Besetzung zu tagen, verweist aber auf den Sitzungszwang. Wie das „Dringende“ interpretiert wird, kann jede Kommune selbst entscheiden. So hat beispielsweise Landrat Thorsten Freudenberger den Tagesordnungspunkt zur Diskussion über das Atommüllendlager in einer Kreistagssitzung Ende Oktober von der Agenda genommen, da der Punkt zu viel Sprechanteil mit sich gebracht hätte.

In Pfaffenhofen finden alle Sitzungen des Gemeinderats statt

In Pfaffenhofen wiederum fand und findet jede Sitzung statt. Zum Unmut mancher Mitglieder: Der Grünen-Marktrat Christoph Maisch beispielsweise sieht die Vorgaben in Bayern kritisch. In der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats Pfaffenhofen stellte er die Frage, ob man die Sitzungen nicht auch digital abhalten könne.

In Baden-Württemberg sei die Gemeindeordnung beispielsweise dahingehend geändert worden, dass Beschlüsse auch per Videokonferenz getroffen werden können. „Könnten wir das nicht auch so machen? Dass wir uns mit 24 Leuten zusammenhocken, finde ich angesichts der aktuellen Corona-Zahlen ein bisschen schwierig“, sagte Maisch.

Die Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums helfen in den Sitzungen nur bedingt

In Pfaffenhofen tagt der Marktrat schon seit Beginn der Pandemie in der Aula der Hermann-Köhl-Schule. Dort können Abstände zwar gut eingehalten werden, dennoch befinden sich meist mehr als 20 Personen in einem Raum. Denn auch Zuschauer aus der Gemeinde sind jedes Mal anwesend und für den öffentlichen Teil eingeladen. Bürgermeister Sebastian Sparwasser berief sich auf die Vorschrift des bayerischen Innenministeriums und antwortete auf Maischs Vorschlag: „Wir müssen so tagen.“

Die Empfehlungen des bayerischen Innenministeriums sind für den Altenstadter Bürgermeister nicht hilfreich. „Irgendwann wird jeder Punkt dringend, so einfach funktioniert das nicht“, sagt er. Die gesetzliche Lage erlaubt dem Bürgermeister zwar alleinige Eilentscheidungen, falls das Gremium nicht rechtzeitig einberufen werden kann. „Das ist aber zweischneidig – dann habe ich als Bürgermeister auch die volle Verantwortung, falls ein Schaden entsteht.“

Ein dauerhafter Ferienausschuss kommt für Altenstadt nicht in Frage

Ausschließlich in kleinerer Besetzung zu tagen, wie etwa einem Ferienausschuss, kommt für den Bürgermeister nicht infrage. So könne man gut einige Wochen überbrücken. „So ein Ausschuss ist nicht geeignet, über einen langen Zeitraum zu entscheiden.“ Der Gemeinderat werde als Gesamtheit gewählt. Schließt man etwa die Hälfte der Räte aus, beschneidet man sie in ihrem Mitbestimmungsrecht, wie Höß darlegt.

Nach dem Quarantäne-Fiasko im November herrschte dicke Luft im Altenstadter Gemeinderat. „Sie machen das alle ehrenamtlich und setzen sich für die Bürger in ihrer Freizeit ein“, sagt Höß. „Jetzt werden sie gezwungen, sich einer Gefahr auszusetzen.“ Neben gesundheitlichen Risiken bedrohe eine mögliche Quarantäne vor allem die Gemeinderäte mit eigenen Betrieben in ihrer Existenz.

Online-Abstimmungen oder Briefwahl ist für die Gemeinderäte nicht möglich

„Ein Teufelskreis“, fasst der Bürgermeister zusammen. Mit dem Sitzungszwang dürfen die Gremien nur in Sitzungen abstimmen. Online-Abstimmungen oder ein Umlaufverfahren, das der Briefwahl ähnelt, sind nicht möglich. Dabei sei gerade Letzteres gut geeignet: „Wenn es rechtlich zur Wahl geeignet ist, warum dann nicht zum Abstimmen im Gemeinderat?“, fragt Höß.

In Altenstadt hat sich der Gemeinderat nun eine individuelle Lösung ausgedacht. Sitzungen finden nur noch einmal im Monat statt, nicht mehr zweimal. Einige Tage zuvor treffen sich die Markträte online zu einer Videokonferenz und diskutieren über die Tagespunkte, ohne zu entscheiden. „Dann können wir in der Sitzung von Punkt zu Punkt springen und schnell abstimmen“, sagt Höß.

Zu den Versammlungen in der Grundschule sind keine Besucher zugelassen, es herrscht FFP2-Maskenpflicht. Der Bürgermeister wünscht sich, dass sich der bayerische Gemeindetag mehr für die Kommunen einsetzt. „Die Infektionsschutzverordnung ändert sich wöchentlich. Aber um die Abstimmungen im Gemeinderat wird ein Staatsakt gemacht.“

