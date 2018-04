vor 53 Min.

Zaun statt Mauer um Kellmünzer Friedhof

Das Bauwerk um die Ruhestätte ist in die Jahre gekommen und soll weichen.

Von Armin Schmid

Die Neugestaltung der in die Jahre gekommenen, baufälligen Kellmünzer Friedhofsmauer ist einen Schritt weiter vorangekommen. Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat sich nach intensiver Beratung auf einen Planungsentwurf festgelegt. Die bestehende Friedhofsmauer, die seit Jahren und in erheblichem Umfang beschädigt ist, soll abgerissen werden.

Die mittlerweile schiefen Torpfosten führen zu Schwergängigkeit der Eingangstore. Entlang der Friedhofstraße ist dies in erheblichem Maße auf den Wachstumsdruck und das Wurzelwerk der Bäume zurückzuführen. Nun soll die Mauer durch einen Metallzaun ersetzt werden. Nach etwa drei Zaunfeldern werden breitere Betonteile als Pfosten eingesetzt. Zudem gab es noch eine Variante mit einer hinter dem Zaun angeordneten Hecke als zusätzlichen Sichtschutz. Das mittlere Eingangstor zum Friedhof soll künftig entfallen. Es wird also nur noch den Haupteingang an der Friedhofstraße geben, mit direkten Zugang zur Aussegnungshalle und dem bestehenden Nebeneingang. Am Haupteingang sollen breite Elemente gesetzt werden, die auch mit einer Inschrift versehen werden könnten.

Hecke: ja oder nein?

Die Sanierung der Aussegnungshalle soll im Zuge der Bauarbeiten gleich mitgemacht werden. Zudem soll links von der Aussegnungshalle eine Toiletten-Anlage gebaut werden. Beratungsbedarf gab es bezüglich der Hecke, etwa wie hoch diese gehalten werden soll. Rat Christian Anders fand eine Höhe von 1,70 Metern zu hoch. Diese erlaube keine Einsicht mehr in den Friedhof. Marktrat Norbert Zucktriegel sprach sich wegen des anfallenden Laubs gegen eine Buchenhecke aus. Rat Gerhard Steur meinte, dass 1,50 Meter Höhe bei einer Hecke ausreichend seien. Mit Blick auf die Toilette meinte Zucktriegel, dass dies ein wichtiger Bürgerservice sei. Mit 5:4 Stimmen haben die Räte der Hecke eine knappe Abfuhr erteilt.

Es wird somit ein Zaun als Friedhofseinfriedung errichtet. Der Bereich zwischen Friedhofstraße und Zaun soll mit einem Pflaster versehen werden. Zudem wird es nur noch zwei Tore – Haupt- und Nebeneingang – geben. Die WC-Anlage soll vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft geplant werden. Am derzeit noch bestehenden mittleren Tor soll kein Baum mehr gepflanzt werden. Die Planung segnete das Gremium einstimmig ab.

