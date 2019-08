11:00 Uhr

Zaunzwist in Bellenberg nach mehr als einem Jahr beigelegt

Weil er eine Hecke mit Steingabionen ersetzte, sorgte ein Gartenbesitzer für Ärger und zog vor das Verwaltungsgericht. Nun kam ihm die Gemeinde mit einem Kompromiss entgegen.

In dem bis vor das Verwaltungsgericht Augsburg getragenen Zaunzwist eines Grundstücksbesitzers in Bellenberg ist es zu einem Kompromiss gekommen. Mit zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat Bellenberg nun den nach Vorgaben des Verwaltungsgerichtes angefertigten Vorschlag zu Kürzung und Begrünung akzeptiert.

Damit hält sich der Grundstückseigentümer in der Römerhalde zwar nicht an die Empfehlungen der für solche Fälle erlassenen gemeindlichen Einfriedungssatzung. Doch ein Kompromiss für den über ein Jahr währenden Streit ist gefunden.

Grundstücksbesitzer hat Hecke durch Steingabionen ersetzt

Wie berichtet, hatte der Gartenbesitzer eine in die Höhe geschossene 50 Meter lange, um die Ecke führende Thujahecke durch eine 1,90 Meter hohe Einfriedung aus Steingabionen und Holzelementen ersetzt. Er habe nicht gewusst, dass diese den Richtlinien des Bebauungsplanes widerspricht, so der Besitzer. Er stellte nachträglich den Antrag auf eine Befreiung, der abgelehnt wurde. Dagegen klagte der Eigentümer beim Verwaltungsgericht.

Dessen Vorschlag war, die Einfriedung von Süden her teilweise um 40 Zentimeter zu kürzen und zu begrünen. Danach ging es hin und her: Der Eigentümer wollte begrünen, aber nicht kürzen, die Gemeinde hielt an den Vorgaben der Einfriedungssatzung fest, welche teils den Rückbau der Gabionen erfordert hätte. Zwischenzeitlich hatte ein Rechtsanwalt die Einfriedungsbestimmungen des Bebauungsplans für funktionslos erklärt, da in der Römerhalde mehr Verstöße zu erkennen seien.

Gartenbesitzer folgt Kompromissvorschlag der Gemeinde

Um Bewegung in die verfahrene Situation zu bringen und Ärger wegen anderer nicht ganz konformer Einfriedungen zuvorzukommen, war die Gemeinde auf den Gartenbesitzer zugekommen.

Das Ergebnis: Er folgt dem Vorschlag des Verwaltungsgerichtes, kürzt einige Gabionen und begrünt sie. Als amtierender Bürgermeister sagte Kurt Bucher: „Die Grundstückslage am dunklen Ortsrand und die Sicherungspflicht wegen des am Zaun befindlichen Schwimmbades und des zum Haus gehörenden Hundes rechtfertigen ein Stück weit die besondere Einfriedung.“ Auch erwarte er – sollte es zur Gerichtsverhandlung kommen – keine, über den bestehenden Vorschlag hinausgehende Veränderung.