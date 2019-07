vor 55 Min.

Zecken im Landkreis Neu-Ulm: Kleine Tiere – große Gefahr

Im Sommer sind Zecken im Landkreis Neu-Ulm besonders aktiv – ein Stich kann für Menschen ernsthafte Folgen haben. Wie sich Naturfreunde schützen können.

Von Dominik Stenzel

Der Sommer hat die Region fest im Griff, in den vergangenen beiden Wochen schien die Sonne nahezu ohne Unterbrechung. Viele Menschen genießen das schöne Wetter am liebsten in der Natur. Doch wer derzeit im Freien unterwegs ist und sich dabei insbesondere an Waldrändern, auf Feldwegen oder in der Nähe von hohem Gras aufhält, sollte sich anschließend gründlich absuchen: Und zwar nach kleinen, dunklen, erhabenen Punkten, die vorher noch nicht da waren. Denn bei genauerem Hinsehen könnten sich diese als Zecken entpuppen.

Laut Dr. Martin Küfer vom Gesundheitsdienst im Landratsamt kommen die winzigen Spinnentiere zwar fast das ganze Jahr über vor, aktuell herrscht jedoch Hochsaison: Von März bis Oktober fühlen sich Zecken, die schon bei Temperaturen von sechs bis sieben Grad auf Wirtssuche gehen, besonders wohl. Und wenn es heiß ist und viele Menschen beinfrei und mit kurzen Ärmeln unterwegs sind, bietet sich den Blutsaugern auch noch eine besonders große Angriffsfläche.

Kreis Neu-Ulm gilt als FSME-Risikogebiet

Auch wenn gemeinhin von einem Zeckenbiss gesprochen wird: Die Spinnentiere stechen. Laut Robert-Koch-Institut besitzen sie einen Stech- und Saugapparat, der aus zwei scherenartigen Mundwerkzeugen besteht. Zunächst wird der Wirt damit „aufgeschnitten“, dann sticht das Tier zu. Wenn es so weit gekommen ist, ist schnelles Handeln gefragt. Denn laut dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gilt: Je länger das Spinnentier saugen kann, desto wahrscheinlicher wird eine Infektion mit einem der gefährlichen Krankheitserreger, die manche von ihnen in sich tragen.

In Bayern können Zecken beispielsweise Borreliose und die durch Viren hervorgerufene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), besser bekannt als Hirnhautentzündung, weitergeben. Borreliose wird von Bakterien, die Zecken in sich tragen können – den Borrelien – übertragen. Borreliose wird auch als Multisystemerkrankung bezeichnet, denn mehrere Organe und Gelenke können durch die Bakterien beschädigt werden. Dagegen impfen lassen können sich Menschen, im Vergleich zur FSME, nicht. Der Kreis Neu-Ulm gilt als FSME-Risikogebiet – genauso wie 91 der 96 anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern.

Die Grenze sei relativ niederschwellig angesetzt, sagt Küfer: „Eine Region wird recht schnell zum FSME-Risikogebiet ernannt.“ In diesem Jahr sei in Neu-Ulm bis Ende Juni ein Fall gemeldet worden. 2018 war es ebenfalls einer, während 2017 fünf Menschen an Hirnhautentzündungen erkrankt sind. Mit Borreliose ist in diesem Jahr bislang ebenfalls erst ein Mensch angesteckt worden. 2018 waren es 13 Fälle, 2017 sieben.

Festgesaugte Zecken sollten bald entfernt werden

Besonders anfällig für Zeckenstiche sind laut Küfer Berufsgruppen wie Waldarbeiter oder Förster, aber auch generell Menschen, die sich in ihrer Freizeit viel in der Natur bewegen. Ihnen rät der Experte sich hell zu kleiden, damit man die Blutsauger leicht erkennt, die Socken in Risikogebieten über der Hose zu tragen und sich nach dem Aufenthalt im Freien abzusuchen.

Wenn sich trotz allem eine Zecke festgesaugt hat, sollte diese möglichst bald entfernt werden. Betroffene Personen können dies mit einer Pinzette selbst tun: „Wobei es auch immer auf die Stelle ankommt“, so Küfer. Wenn Einstichbereich bereits entzündet ist, sollte zur Sicherheit immer ein Arzt aufgesucht werden.

