vor 17 Min.

Zehentstadel: Auf die Zuschüsse kommt’s an

Dem Babenhauser Bürgermeister zufolge liegen die Hoffnungen auf dem Bund.

Von Sabrina Schatz

Wie steht es um die geplante Sanierung des Fuggerschen Zehentstadels in Babenhausen? Diese Frage hat Marktrat Werner Sutter ( CSU) kürzlich an Fraktionskollege und Bürgermeister Otto Göppel gestellt. Denn zuletzt war es in der öffentlichen Wahrnehmung ruhig geworden um die Zukunft des historischen Gebäudes. Vielmehr war der Umzug des Kindergartens „Guter Hirte“ in den früheren Ökonomietrakt auf dem Schlossareal in den Fokus gerückt. Aber auch der nahe gelegene Zehentstadel soll Überlegungen des Marktes und des Hauses Fugger zufolge wieder mit Leben erfüllt werden: Das Gebäude mit den vielen Dachgauben wäre in Zukunft als Veranstaltungs- und Kulturzentrum denkbar, hieß es. Knackpunkt ist die Finanzierung. Sutter erkundigte sich deshalb nach dem Stand der Zuschussakquise.

Bürgermeister Göppel erinnerte an den Termin mit Bundespolitikern, der Anfang des Jahres stattgefunden hatte. Wie berichtet, waren Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) und er nach Berlin gereist, um sich dort mit dem Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth (Grüne), zu treffen. In den Gesprächen ging es um die Zukunft des Babenhauser Fuggerschlosses und Zehentstadels. Ziel war es, für eine Sanierung des Baudenkmals zu werben und so Fördergelder vonseiten des Bundes zu erhalten. Denn ohne Zuschüsse könnten die Gemeinde und das Fürstliche Haus das Millionenprojekt nicht schultern. Seit längerer Zeit versuchen sie deshalb, Geld von verschiedenen Seiten für die Umsetzung der Pläne zu sichern – unter anderem vonseiten des Bunds.

Einen Zuschlag für konkrete Beträge hatte es bei dem Treffen in Berlin wohl nicht gegeben. Der Bürgermeister berichtete, dass über „notwendige Maßnahmen, um einen Zuschuss zu bekommen“, gesprochen worden war. Ein Förderantrag werde nun im Herbst eingereicht, damit dieser bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 berücksichtigt werden könne.

Laut Göppel hat Bundestagsmitglied Karl-Heinz Brunner (SPD) ebenfalls Unterstützung zugesagt. Somit wollen sich mehrere schwäbische Bundespolitiker für die Förderung zur Aufwertung des Fuggerareals in Babenhausen einsetzen. „Ich hoffe, dass diese Unterstützung ausreicht“, so Göppel.

