Zeuge entdeckt gestohlenen Roller in Illertissen

Die Poizei Illertissen sucht Zeugen, die etwas zu dem gestohlenen Roller am Weiherspielplatz sagen können.

Ein aufmerksamer Zeuge hat einen Roller am Weiherspielplatz in Illertissen entdeckt, der offenbar gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein aufmerksamer Zeugen hat am Freitagmorgen einen Roller der Marke Peugeot auf dem Weiherspielplatz in Illertissen entdeckt, bei dem offensichtlich am Zündschloss manipuliert worden war. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei.

Roller wurde offenbar zwischen Donnerstag und Freitag gestohlen

Die Beamten konnten ermitteln, dass der Roller zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, in der Beringstraße in Illertissen von einem bislang Unbekannter Täter entwendet worden war. Zeugen, die Hinweise bezüglich des gestohlenen Rollers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden.

