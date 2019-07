vor 37 Min.

Zeugen gesucht: Fahrer verursacht Unfall in Illertissen und flüchtet

Weil eine Frau einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen muss, prallt sie mit ihrem Auto gegen dann Randstein.

Am Samstagnachmittag war eine 35-jährige Autofahrerin auf der Christoph-Rodt-Straße in Illertissen in Richtung Ulmer Straße unterwegs. An einer Engstelle nahm ihr der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens die Vorfahrt. Die Frau musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte sie mit dem rechten Vorderrad gegen den rechten Randstein, sodass ein Sachschaden an Reifen und Felge in Höhe von etwa 800 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in unbekannte Richtung fort. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei bislang nicht vor. Sie sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Inspektion in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

Mehr Meldungen aus dem aktuellen Polizeibericht finden Sie hier:

Themen Folgen