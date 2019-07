vor 57 Min.

Zeugen gesucht: Mann verletzt anderen mit einer Getränkedose

Wohl weil ein Mann einen Bekannten vor einer unseriösen Rohrreinigungsfirma gewarnt hat, wirft ihm ein Unbekannter eine volle Dose ins Gesicht.

In Vöhringen ist ein Mann mit einer Dose Energydrink verletzt worden. Ein zunächst unbekannter Täter warf die gefüllte Getränkedose ins Gesicht des anderen. Die Dose platzte und der Mann erlitt blutende Wunden an der Nase. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 18 Uhr in der Tiroler Straße.

Die Tat geschah wohl aus Rache

Der Täter und ein Begleiter flüchteten im Anschluss in einem Mercedes mit Münchener Kennzeichen. Grund für die Attacke war nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei, dass der Mann einem Bekannten davon abgeraten hatte, die Rechnung eines Rohrreinigungsnotdienstes „blanko“ unterschreibt - also bevor überhaupt eine Leistung erbracht wurde und eine Rechnungssumme eingetragen war. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen unseriösen Firmen, die beispielsweise im Internet werben.

Wer kennt den Täter?

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 Meter groß mit schwarzen, leicht gelockten Haaren und getrimmtem Vollbart. Er soll circa 90 bis 100 Kilogramm wiegen. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07303-96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden. (az)

