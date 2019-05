10:40 Uhr

Zeugen gesucht: Unbekannter zerkratzt Porsche in Illertissen

Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack eines Sportwagens zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In Illertissen ist ein schwarzer Prosche beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt hat ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr im Bereich des Illertisser Marktplatzes den Lack der Motorhaube zerkratzt. An dem Porsche entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter 07303/96510 entgegen.

