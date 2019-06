12:00 Uhr

Zeugen gesucht: Verdächtiger treibt sich an Illertisser Geschäftsgebäude herum

Die Polizei sucht Zeugen: In Illertissen hat sich ein Mann verdächtig lange an einem Wohn- und Geschäftsgebäude herumgetrieben.

Ein Anwohner beobachtet einen Mann, der sich verdächtig verhält. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Am späten Samstagabend um 23:20 Uhr hat ein Anwohner der Jakob-Riegel-Straße einen Mann beobachtet, wie sich dieser an einem Wohn- und Geschäftsgebäude herumgetrieben hatte. Der Anwohner beschreibt einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen und kräftigen Mann, der mit einer Baseball-Cap und einer Lederjacke bekleidet war. Der Mann schlich auf dem Grundstück umher und blickte auffallend lang durch eine Glastür in das Haus. Zuvor fuhr der Verdächtige mit einem silbernen Kleinwagen mit unbekannten Kennzeichen sehr langsam die Straße ab und hielt an mehreren Stellen kurz an.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Verdächtigen ebenfalls gesehen haben. Hinweise zur Person oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

