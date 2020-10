vor 17 Min.

Zigaretten in der Hose: Paar scheitert bei Diebstahl

Ein Paar versuchte, Zigaretten aus einem Supermarkt in Illertissen zu stehlen.

Ein Paar versuchte, Zigaretten aus einem Supermarkt in Illertissen zu stehlen. Wegen einer aufmerksamen Angestellten flogen sie dabei jedoch auf.

Es wollte gemeinsame Sache machen, aber das ging schief: Ein Paar hat am Montagnachmittag versucht, Zigaretten aus einem Supermarkt in Illertissen zu stehlen. Nach Informationen der Polizei beobachtete jedoch eine Angestellte des Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße das Paar bei seinem Diebstahl.

Der 33-jährige Mann nahm in den Verkaufsräumen eine Stange Zigaretten und ging in die Getränkeabteilung. Dort legte er das spätere Diebesgut ab und seine 25-jährige Begleiterin steckte es in ihre Hose. Anschließend verdeckte sie die Zigaretten mit ihrem Mantel. Der 33-Jährige stand währenddessen Schmiere. Dann gingen beide zur Kasse, kauften eine Kleinigkeit und wollten daraufhin den Supermarkt verlassen.

Hierbei wurden sie vom Personal gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Beuteschaden beträgt 57 Euro. Das Pärchen erwartet nun ein Strafverfahren. (az)

