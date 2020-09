vor 41 Min.

Zimmer-Brand in Kettershausen: Feuerwehr im Einsatz

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochnachmittag wegen eines brennenden Zimmers in Kettershausen alarmiert worden.

In Kettershausen ist am Mittwochnachmittag in einem Haus in der Ledergasse Feuer ausgebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West um 17 Uhr in einer Sofortmeldung mit. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Nach Informationen unserer Redaktion ist der Brand inzwischen gelöscht (Stand 17.30 Uhr). Ein Zimmer hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Vor Ort sind die Feuerwehren Kettershausen und Babenhausen. Näheres folgt. (stz/wis)

