vor 31 Min.

Zimmer in Obdachlosenunterkunft aufgebrochen

Ein Unbekannter ist in ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft in Illertissen eingebrochen.

Ein Unbekannter hat ein Zimmer in einer Unterkunft in Illertissen aufgebrochen und durchwühlt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter gewusst habe, was er suchte.

