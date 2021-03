06:00 Uhr

Zoll informiert zum Tag des Artenschutzes am Allgäu Airport

Der 3. März ist der Tag des Artenschutzes. Aus diesem Anlass informiert der Zoll am Allgäu Airport über den Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen.

Zum Tag des Artenschutzes am Mittwoch, 3. März, informiert das Hauptzollamt Augsburg am Allgäu Airport in Memmingerberg über schutzwürdige Tiere und Pflanzen. Ausgestellt werden beschlagnahmte Waren - von abgebrochenen Steinkorallen bis zur Handtasche aus Krokodilleder.

Der Zoll informiert am Allgäu Airport. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Weltweit sind rund 5800 wildlebende Tierarten und 30.000 Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Der deutsche Zoll überwacht zum Schutz von Fauna und Flora die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Die Behörden beschlagnahmen artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig und ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden. Hierbei ist es laut einer Pressemitteilung unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich, im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Transportwegen nach Deutschland gebracht werden.

Beschlagnahmte Waren werden am Allgäu Airport ausgestellt

Am Allgäu Airport hat das Hauptzollamt Augsburg nun eine Vitrine mit Gegenständen aus den Bereichen Artenschutz, Produktpiraterie und Produktsicherheit aufgestellt. Sie soll Reisende vor dem Abflug über Verbote und Beschränkungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr informieren. Bei den Objekten handelt es sich um beschlagnahmte Waren, die Touristen aus ihren Urlaubsländern mitgebracht haben oder die im Internet bestellt worden sind. Aus dem Bereich Artenschutz werden Steinkorallenbruchstücke, eine Fechterschnecke und eine Damenhandtasche aus Krokodilleder mit einem Krokodilkopf sowie mehrere Artikel aus Pythonhaut gezeigt. "Ich bin davon überzeugt, dass durch unsere Ausstellungsstücke das Bewusstsein für bedrohte Arten in der Bevölkerung zunimmt", sagt Hans-Henning Kühne, der Leiter des Hauptzollamts.

2019 wurden die Zöllnerinnen und Zöllner deutschlandweit mehr als 1400 Mal fündig. Sie beschlagnahmten fast 470.000 Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen