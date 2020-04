vor 19 Min.

Zu Ostern sagt der Illertisser Lions-Club „Danke“

Der Lions-Club hat sich etwas besonderes einfallen lassen, um Mitarbeiter des Gesundheits- und Pflegesektors zu würdigen.

Es sind gerade keine einfachen Zeiten. Vor allem die Menschen im Gesundheits- und Pflegesektor leisten Beeindruckendes. Das sieht man auch beim Lions-Club Illertissen so und hat sich etwas einfallen lassen.

Mit 850 Geschenken sagt der Verein „Danke“ zu all jenen, die jetzt und auch sonst unentwegt im Einsatz sind und ein hohes gesundheitliches Risiko bei ihrer Arbeit eingehen. Für Pflegekräfte, Ärzte und Krankenschwestern der Kreiskliniken Weißenhorn und Illertissen, der Seniorenheime Haus Sebastian, der Caritas, des Seniorenzentrums Dietenheim, des betreuten Wohnens in Illertissen und der Polizei in Illertissen wurden 850 Präsente ausgeliefert. Mitglieder des Lions-Clubs platzierten Osterhasen, süße Knabbereien, Schokolade und anderes an den Ausgängen, damit sich die Beschäftigten in ihren Pausen oder nach Feierabend selbst etwas herausnehmen können. Auch für die Pflegebedürftigen gab es kleine Ostergeschenke. Für sie besorgte der Lions-Club Rätselhefte, Malbücher und Romane. (az)

Sie freuen sich über gute Nachrichten aus dem Landkreis? Lesen Sie auch:

Wieder aufgetaucht: Schildkröten im Illertisser Weiher

Dreimal so viele Erstspender bei der Blutspende

Gemeinsam gegen das Virus: Nachbarschaftshilfen formieren sich

Themen folgen