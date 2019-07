vor 6 Min.

Zu schnell: Radfahrer prallt gegen Kind

Kollision auf dem Radweg an der Dietenheimer Straße: Am Dienstagnachmittag hat sich in Illertissen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignet.

Kollision auf dem Radweg an der Dietenheimer Straße: Am Dienstagnachmittag hat sich in Illertissen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-Jähriger in westlicher Richtung unterwegs und kam in einer Kurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Es kam zum Zusammenstoß mit einer elfjährigen Radfahrerin: Beide Beteiligte stürzten. Sowohl der 23-Jährige als auch das Mädchen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Gegen den Unfallverursacher wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

