Zu schnell bei Regen: Sportwagen prallt gegen Leitplanke

Ein Autofahrerin wurde auf der A7 bei Altenstadt von plötzlich einsetzendem starken Regen überrascht und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Zum wiederholten Male haben plötzlich einsetzender Gewitterregen und nicht angepasste Geschwindigkeit einen Unfall verursacht. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurde eine Autofahrerin auf dem dreispurigen Anstieg auf der A7 nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Norden offensichtlich vom Starkregen überrascht. Wie die Polizei mitteilt, verlor die 27-Jährige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Sportwagen und schleuderte gegen die Schutzplanken. Der Wagen blieb auf dem Standstreifen stehen.

Für den Beifahrer hatte der Unfall bei Altenstadt ein Nachspiel

Glücklicherweise blieben die Frau und drei weitere Fahrzeuginsassen unverletzt. Am Auto und an den Schutzplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Verkehr konnte zweispurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Ein Nachspiel hatte der Unfall für den 21-jährigen vietnamesischen Beifahrer: Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er aufgrund seines Aufenthaltstitels bereits am 16. Juli das Schengengebiet wieder hätte verlassen müssen. So musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 175 Euro für die zu erwartende Geldstrafe hinterlegen. Zudem wurde er zur sofortigen Ausreise aufgefordert. (wis, az)

