19:00 Uhr

Zu viel Lärm? Streit um Bellenberger Firma landet vor Gericht

Der Bauhof der Firma Motz in Bellenberg vergrößert sich um eine Schlosserei, wobei das Arbeiten schon jetzt im Wohnviertel weithin zu hören ist.

Plus Seit eineinhalb Jahren klagen in Bellenberg Bürger wegen Lärmbelästigungen durch die benachbarte Firma Motz. Nun steht das Urteil an.

Von Regina Langhans

Die Fronten zwischen der Firma Motz und den Anliegern in Bellenberg schienen festgefahren. Was sich geradezu sinnbildlich, natürlich coronageschuldet, auch im räumlichen Abstandhalten im Sitzungssaal der vierten Kammer des Verwaltungsgerichts Augsburg gezeigt hat: rechts des Eingangs die Beklagten mit Anwalt und Gutachter der Firma Motz, links davon der Anwalt der fünf Parteien zählenden Klägergemeinschaft, wobei Isabelle Hassenstein und Wolfgang Lepple persönlich gekommen waren. Der Streitpunkt vor Gericht: Lärm.

So laut darf es rund um die Firma Motz in Bellenberg sein

Konkret geht es um unterschiedliche Auffassungen zum Erreichen der zugelassenen Schallschutz-Grenzwerte für die im Jahr 2019 erhaltene Betriebserlaubnis einer Schlosserei. Wie sich in der Verhandlung gezeigt hat, machte es sich die Firma Motz allerdings einfach: Sie beharrt auf dem für ihren Betrieb zugelassenen Wert von 48,8 Dezibel.

Im angrenzenden Wohngebiet sind 55 Dezibel erlaubt, wobei schon eine Vorbelastung von 6 Dezibel, also von Autos und anderem verursachte Geräusche, angenommen wird. Zuzüglich dem in der Schlosserei erlaubten Wert von 48,8 bleibt gerade mal ein Puffer von 0,2 Dezibel, damit die Firma den Grenzwert an Lärmbelästigungen nicht überschreitet, beziehungsweise die Betriebserlaubnis gewahrt bleibt.

Da die Kläger ein ständiges Verstoßen der zugrunde gelegten Regeln beobachten, sei es durch nächtlichen Schwerverkehr oder zu lange laufende Hochdruckreiniger auf dem neuen Firmengelände, bezweifeln sie die Einhaltung der Lärmschutzvorgaben und haben jetzt gegen die Betriebserlaubnis geklagt. Isabelle Hassenstein sagt: „Wer würde da nicht argwöhnen, dass die Werte schöngerechnet sind?“ Und das umso mehr, als die Sache einen entscheidenden Knackpunkt hat: So sehr die Lärmschutzregeln auch im Sinne der Bürger verfasst sind, ihre Einhaltung muss überprüft werden können, wofür das Landratsamt zuständig ist. Doch Kontrollen seien teils unmöglich, weshalb der Kläger-Anwalt die Regeln als „gesetzeswidrig“ bezeichnet.

Lastwagenverkehr an der Firma stört die Anwohner

Es gehe also darum, wie sich die Lärmwerte addieren, fasste Richter Eiblmaier einfach zusammen, nachdem er aus den Akten den seit 2019 erfolgten Schriftverkehr vorgetragen hatte. So drehten sich die Argumentationen der über eine Stunde währenden Verhandlung im Kreis: Auf der einen Seite wurden die Verstöße aufgezählt, sei es der um vier Uhr beginnende und ab fünf Uhr rapide zunehmende Schwerlastverkehr, der aber erst ab 7 und nur bis 17 Uhr gestattet ist und auch samstags fahren darf. Lärm verursache auch das geräuschintensive Beladen der Lastwagen mit Eisenstangen oder deren Überfahren der Eingangsrampe.

Der gegnerische Anwalt reagierte, indem er den Gutachter notorisch die für eine Betriebserlaubnis errechneten Grenzwerte zitieren ließ, in deren Rahmen sich alles bewege. Richter Eiblmaier wollte eine Brücke für einen etwaigen Kompromiss bauen und fragte mehrmals, ob die Firma Motz denn bereit sei, den beobachteten Schwerlastverkehr zu dokumentieren, was die Kläger als Basis im Sinne einer etwaigen Lösungsfindung akzeptieren wollten. Der gegnerische Anwalt verneinte selbst vor der Schlussrede Eiblmaiers mit vehementem Kopfschütteln. Nun wird das Gericht entscheiden.

Sollte jetzt keine Einigung zustande kommen, könne das eine Zeit längerer Prozesse nach sich ziehen, warnte der Anwalt der Klägergemeinschaft. Er wünschte sich vom Richter im Falle eines abschlägigen Bescheids eine ausführliche Argumentation, gab er dem Gericht mit auf den Weg.

Gespräche mit Kommune und Landratsamt brachten kein Ergebnis

Tatsächlich beklagen die Anwohner seit Genehmigung und begonnenem Aufbau der Schlosserei zunehmende Lärmbelästigungen, die sie um Schlaf und Wohnqualität bringen. Sie verfassten als „Aktive Bürger Bellenberg“ einen offenen Brief und 20 Betroffene machten sich mit einer Beschwerdemail an die Gemeinde Luft. Es wurden Gespräche mit Kommune und Landratsamt geführt. Denn die Anwohner fürchten eine Zunahme des Lärms, sollte der begonnene Bau einmal fertig sein.

Immerhin hatten sie einige Verbesserungen erreicht: So bestätigte Wolfgang Lepple, dass das nächtliche Warmlaufen der Fahrzeuge weggefallen sei und neben anderen beobachtete auch Isabelle Hassenstein einen Rückgang der nächtlichen Fahrten. Doch gefordert wird ein generelles Nachtfahrverbot sowie ein Verbot für Schwerlastverkehr durch die Schwabenstraße.

Was an der verkorksten Situation zudem problematisch ist: Die Firma Motz hat ihren Bauhof auf dem Gelände entlang der Bahn im Jahr 1965 errichtet. Die angrenzende Bebauung erfolgte deutlich später. Die Klagen gelten auch nicht dem bestehenden Motz-Bauhof mit Zufahrt über die Rechbergstraße, sondern der Erweiterung mit Zufahrt über die Schwabenstraße.

Die Entscheidung des Gerichts war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen