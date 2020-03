vor 18 Min.

Zu zweit im Auto unterwegs: Das kann derzeit teuer werden

In Bayern und Baden-Württemberg gelten derzeit strenge Regeln: Jeder sollte zu Hause bleiben. Die Polizei kontrolliert stichprobenartig, Verstöße können einen teuer zu stehen kommen.

Die Polizei hat in der Region erneut Autofahrer angehalten, die sich nicht an die derzeit geltenden Regeln gehalten haben.

Wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen sind am Sonntagabend in Vöhringen und Weißenhorn insgesamt vier Personen angezeigt worden. Alle waren ohne triftigen Grund mit dem Auto unterwegs.

Polizei kontrolliert Autofahrer: Kein triftiger Grund für eine gemeinsame Fahrt

So kontrollierten laut Illertisser Polizei Beamten einen 27-jährigen Autofahrer in der Ulmer Straße in Vöhringen. Der Mann und seine 26-jährige Beifahrerin konnten keinen triftigen Grund für die gemeinsame Fahrt nennen, zudem missachteten die beiden die Mindestabstandsregelungen.

Zwei Männer im Auto unterwegs

In Weißenhorn kontrollierten Beamte der örtlichen Inspektion dem Polizeibericht zufolge zwei Männer, die gemeinsam mit dem Auto unterwegs waren. Auch sie konnten keinen Grund nennen, der das Verlassen der Wohnung und ihre gemeinsame Autofahrt rechtfertigte. (az)

