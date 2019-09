vor 41 Min.

Zum Auftakt gibt’s Swing und Kammermusik

Am Wochenende startet das Festival „Junge Künstler“

Dieses Wochenende startet in Illertissen das Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“. Die Veranstaltungsreihe des Freundeskreises für Kultur im Schloss findet nun im sechsten Jahr in Folge statt. Die ersten zwei Konzerte werden in der Festhalle des Kollegs abgehalten. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Ein Überblick:

Am Samstag, 5. Oktober, musiziert zur Eröffnung des Festivals das Jugend-Jazzorchester Bayern mit jungen Sängern unter der Gesamtleitung von Harald Rüschenbaum. Bei ihren jährlichen, pädagogisch ausgerichteten Orchestertreffen begegnen sich bis zu 300 Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Die Jazzmusiker kommen aus dem ganzen Freistaat. Ihr Ensemble hat voriges Jahr in Illertissen bereits durch große Spontanität und Improvisationsfreudigkeit auf sich aufmerksam gemacht. Als künstlerischer Leiter führt sie Rüschenbaum – selbst renommierter Schlagzeuger und Pädagoge – vom Swing über Latin-Jazz, Jazz-Rock, Hip-Hop bis zur Moderne. Der schillernde Begriff „Jazz“ lässt sich bei der Musik des Orchesters nicht präzise fassen. Er soll vielmehr den vielfältigen Stil- und Improvisationsformen Raum geben können.

Am Sonntag, 6. Oktober, wird mit dem Arcis-Saxophon-Quartett aus München eine seltene Form von Kammermusik zu hören sein. Dem Ensemble gehören Claus Hierluksch (Sopran), Ricarda Fuss (Alt), Edoardo Zotti (Tenor) sowie Jure Knez (Bariton) an. Den Künstlern wird viel Leidenschaft und Bühnenpräsenz nachgesagt, sodass mit interessanten Musikerlebnissen gerechnet werden darf. Im Programm haben sie Musik wie „American Dreams“ mit Steve Reich und Samuel Barber, Arrangements von Leonard Bernsteins „West Side Story“ oder aus George Gershwins „Porgy and Bess“. Sodann spielen sie aus Antonin Dvoráks Streichquartett Nr. 12, das den Beinamen „amerikanisches Streichquartett“ trägt. (lor)

Karten gibt es bei Fritz Unglert unter 07303/7257, Buch und Musik, 07303/928464 und www.ulmtickets.de

Themen folgen