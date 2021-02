vor 51 Min.

Zum Robinson-Crusoe-Tag: Sind Sie auch reif für die Insel?

Plus Am 1. Februar wird an die Romanfigur Robinson Crusoe erinnert. Wir haben Menschen aus der Region gefragt, warum sie gerade eine Insel-Auszeit brauchen könnten.

Von Zita Schmid, Claudia Bader und Regina Langhans

Der 1. Februar 1709 war für Alexander Selkirk der Tag der Rettung: Der Seefahrer wurde an diesem Tag von der Insel Mas a Tierra gerettet, wo ihn sein Kapitän, der Freibeuter William Dampier, vier Jahre und vier Monate zuvor ausgesetzt hatte. Selkirk erlangte Weltruhm als Vorbild für die Romanfigur Robinson Crusoe. Der Roman von Daniel Defoe über die Zeit auf einer einsamen Insel lässt noch heute die Menschen träumen. Ganz besonders jetzt, wo Traumreisen nicht möglich und der Alltag grauer erscheint als sonst, haben wir den Jahrestag zum Anlass genommen, um Menschen aus der Region eine Insel-Auszeit zu schenken. Zumindest in Gedanken.

Die Krankenschwester: Zeit zum Nachdenken

Nicole van Laarhoven-Mayerhofer auf der Insel Langeoog.





Nicole van Laarhoven-Mayerhofer fällt es leicht, sich auf ihre Lieblingsinsel zu träumen: Langeoog. Dabei kommt sie ins Schwärmen. Sie beschreibt den „atemberaubenden Heckenrosenduft“ auf der ostfriesischen Insel, das beeindruckende Naturereignis von Ebbe und Flut, das traditionelle Dünensingen dort und den kilometerlangen Sandstrand auf der autofreien Insel. „Das ist Erholung für Körper und Geist“, erzählt die Kellmünzerin.

Diese Entspannung täte der Krankenschwester derzeit sicherlich gut. Denn sie hat eine Aufgabe, um die sie vermutlich kaum jemand beneidet. Sie arbeitet auf einer Coronastation in der Uniklinik Ulm. Dort liegen Patienten mit einer Grunderkrankung, die sich zusätzlich mit dem Virus infiziert haben. Sie spricht von einer bedrückenden, aber notwendigen Isolation. Gefolgt von einer empfundenen Eintönigkeit und bei manchen auch Angst. Corona sei eine Herausforderung, sagt sie. Doch nicht nur im negativen Sinn. Die Pandemie sei auch Gelegenheit, um nachzudenken. Etwa „über die schönen Dinge, die Mutter Erde uns schenkt“. Und auch, um die kleinen Freuden des Lebens wieder zu sehen und anzunehmen.

Van Laarhoven-Mayerhofer hat auch schon auf La Palma und Rhodos Urlaub gemacht. „Langeoog bleibt aber meine Lieblingsinsel“, betont sie. Wenn sie an die Insel nur denke, könne sie „die Nordsee fast riechen“. Würde die Kellmünzerin wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel stranden und könnte sie die berühmten drei Dinge mitnehmen, wären dies: ein Messer, Feuer und ihren Ehemann.

Der Kita-Leiter: Die Musik kommt zu kurz

Reinhold Jungwirth im August 2019 auf der Insel Helgoland.

Für Reinhold Jungwirth, Leiter der Tagesstätte Guter Hirte, war die Corona-Zeit bisher „zu meistern“. Weil im Jahr 2020 viele Veranstaltungen und schöne Ereignisse ausfallen mussten, habe er die komplette Umgestaltung seines Gartens in Rekordzeit geschafft, blickt er zurück. Auch für Besuche bei seinem alleinlebenden, 80-jährigen Vater sowie Telefonate und Chatten mit Freunden habe er während des Shutdowns viel mehr Zeit gehabt, berichtet er.

Sorgen bereiten dem Sozialwirt und Erzieher allerdings die derzeitige Situation von Kindern. „Wir Erwachsene können uns in der Isolation ab und zu Abwechslung verschaffen, zum Beispiel durch Einkaufen, Spazierengehen, Telefonieren und Chatten mit Freunden. Kindern ist dies meist nur in Absprache mit ihren Eltern möglich.“ Auch ältere Menschen könnten die „heruntergefahrenen“ sozialen Kontakte weniger ausgleichen oder Aktivitäten selbst in die Hand nehmen, bedauert Jungwirth. Deshalb wünsche er sich, dass mehr Menschen sich nicht nur um Familie und Freunde kümmern, sondern auch für andere Mitbürger Mitgefühl und Zeit aufbringen.

Mit dem Gedanken, wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel zu leben, könne er sich anfreunden. Allerdings sollte diese Auszeit begrenzt sein, sagt Jungwirth. Auf alle Fälle würde er einen Topf samt Besteck mitnehmen, da er ungern mit den Händen esse. Außerdem würde er seine Gitarre einpacken. „Da sich im Kindergarten derzeit keine Möglichkeit bietet, die Mädchen und Buben beim Singen zu begleiten, habe ich mein Instrument voll vernachlässigt.“

Um Eindrücke und Erinnerungen an die Insel festzuhalten, würde Jungwirth auch seine Zeichenausrüstung mitnehmen. Absolute „Trauminsel“ ist für Jungwirth Irland. Von der Faszination und Gastfreundschaft sowie Magie dieser Insel hat er sich vor 25 Jahren bei einer Radtour mit Freunden begeistern lassen. Da Irland derzeit unter einem massiven Anstieg an Corona-Infektionen leide, könne er sich aber im Moment nur „hinträumen“.

Die Verkäuferin: Endlich wieder dicke Schmöker lesen

Helga Hörmann 2017 beim Besuch der Urlaubsinsel Teneriffa.

Der Dorfladen in Jedesheim mit allen Waren für den täglichen Bedarf gilt als systemrelevant in Zeiten der Corona-Pandemie und bildet keine Ausnahme darin, wenn es ums Horten bestimmter Artikel geht. Oder besser, wie sich das veränderte Einkaufsverhalten der Menschen äußere, weiß Helga Hörmann. Die Geschäftsleiterin hat erlebt, wie vor allem während des ersten Lockdowns Toilettenpapier und Hefe besonders begehrt waren. „Das ging toujours so durch, der Andrang im Dorfladen war mitunter sehr groß.“

Doch darüber könne sie sich auch freuen und fasse es als Ansporn auf, möglichst alle Kunden mit den gewünschten Artikeln zufrieden stellen zu können. Was natürlich mitunter eine Herausforderung darstelle. „Doch das gehört zum Selbstverständnis meines Berufs, den ich gerne ausübe“, ergänzt sie. Sicher, irgendwann kämen Gedanken auf: „Kann das noch lange gut gehen? Oder: Worauf muss ich mich einstellen?“, räumt die 55-Jährige ein.

Jeder komme einmal an seine Grenzen, reif für die Insel fühle sie sich deswegen nicht. Doch sollte sie je den berühmten Trip frei nach Robinson Crusoe antreten, werde sie es mit gutem Gefühl machen, da sie dann ein versiertes Team im Dorfladen vertreten könne. Wie sich das mit einer solchen Auszeit verhält, habe sie aber schon sehr positiv im Zuge einer Radio-Jod-Therapie erlebt: „Ich habe mich über die Stille gefreut und ganz viel gelesen, drei Tag lang.“

Den Fernseher vermisste sie dabei nicht. Im Berufsalltag komme sie wenig zu ihrer Lieblingsbeschäftigung, höchstens im Urlaub, wo sie kein Problem habe, auch 500 Seiten-Schmöker an einem Tag zu bewältigen. Doch zur Abgeschiedenheit gehöre für sie auch wieder die Rückkehr ins normale Leben: „Nach der Insel gibt es wieder den Alltag, auf den ich mich dann freue“, versichert Helga Hörmann fröhlich.

Die Studentin: Alles dauert gerade etwas länger

Julia Wiest im Urlaub in Hurghada in Ägypten.

Wenn der Download aus Digicampus, dem Online-System der Uni Augsburg, zum hundertsten Mal kurz vor Abschluss abbricht – spätestens dann würde Julia Wiest, Studentin der Betriebswirtschaftslehre, am liebsten alles hinschmeißen und auf eine einsame Insel flüchten. In einem Monat beginnt ihr Zwölf-Klausuren-Marathon. Und jeder nicht genützte Tag verdoppelt das Lernprogramm am nächsten Tag. „Da geht einem schon durch den Kopf, wie es wäre, einfach woanders zu sein.“

Für die gedachte Flucht auf die einsame Insel hätte die 23-Jährige aus Altenstadt ihren Koffer schnell gepackt und zählt auf: „Als Erstes nehme ich meine guten Freunde mit, die ich wegen Corona nicht treffen darf, und als Zweites spannende Gesellschaftsspiele zur gemeinsamen vergnüglichen Unterhaltung.“ Als Drittes käme noch ihr Strickzeug dazu. Die Corona-Pandemie hatte ihre Pläne ganz schön durcheinandergewirbelt. Angefangen habe es im Sommersemester mit einem unvollständigen Seminarangebot, weil der Lehrstuhl mit der Online-Umstellung nicht hinterherkam.

Das Programm im Wintersemester sei grundsätzlich größer und werde im Sommer nicht gänzlich wiederholt. Dazu komme, dass bei dreiteilig aufgebauten Modulen die Kurse nicht vertauschbar sind. Somit haben sich ihre Prüfungstermine summiert: „Einige hole ich vom Sommer nach und andere kann ich nicht schieben, ohne ein ganzes Jahr zu verlieren“, sagt die BWL-Studentin. Und jetzt ständig die technischen Probleme: Der Server ist am Limit der Belastbarkeit und Studenten wie Dozenten haben gleichermaßen damit zu kämpfen. Wiest: „So wie die Aufgaben bei uns verzögert ankommen, gehen die Lösungen auch langsamer raus.“

Kürzlich habe sie um drei Uhr morgens die Mail ihres Dozenten erhalten, dass er nach stundenlangen Upload-Versuchen kapituliere: Das sei ihm höchst unangenehm und er werde es am nächsten Tag erneut versuchen. „Online-Uni ist stressig und zu anonym“, findet Julia Wiest. Nach bald einem Jahr geht sie aber entspannter mit den technischen Problemen um. Sie freut sich schon auf die Zeit nach den Klausuren: „Dann habe ich ein paar freie Wochen und werde auch irgendwann wieder normal an die Uni gehen können.“

