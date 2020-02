vor 20 Min.

Zum Valentinstag: Ein Herz für Autofahrer

Plus Statt Strafzetteln haben die Mitarbeiter der Parküberwachung in Illertissen am Freitag Lob und Schokolade verteilt. Ihr Job ist mehr als Knöllchenschreiben.

Von Rebekka Jakob

Die Sonne strahlt über dem Illertisser Marktplatz – und die Autofahrerin, die gerade aus einem Geschäft kommt, auch: Sie hat Anita Nixdorf und Erhard Maurer erspäht, die gerade einen Zettel hinter den Scheibenwischer ihres Autos gesteckt haben. Das ist an anderen Tagen meist kein gutes Zeichen – denn sonst sind es Strafzettel für Falschparken, die die Mitarbeiter der städtischen Parküberwachung verteilen. Doch die Autofahrerin hat alles richtig gemacht, ihre Parkscheibe liegt korrekt eingestellt auf dem Armaturenbrett. Und der Zettel, über den sie sich so freut, ist tatsächlich ein Lob, verbunden mit einer süßen Überraschung. Denn am Valentinstag werden ausnahmsweise Richtigparker belohnt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Schokolade für Autofahrer: Die Aktion macht auch den Kontrolleuren Spaß Die Aktion macht auch den Kontrolleuren sichtlich Spaß. „Es ist schön, auch mal so positive Rückmeldungen zu bekommen“, sagt Erhard Maurer. Wobei er sich mit Anita Nixdorf einig ist: So schlimm sind die Reaktionen auf die Knöllchen, die sie sonst verteilen, meistens nicht. „Die Leute sind sehr einsichtig, wenn sie etwas falsch gemacht haben.“ Die Autofahrerin, die sich gerade über ihr Lob gefreut hat, nutzt die Gelegenheit zu einem Fachgespräch: Wie denn das mit den elektronischen Parkscheiben funktioniere, von denen man immer wieder höre, will sie von Maurer wissen? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Statt Strafzettel: Ein Flyer mit einem roten Herz. Bild: Rebekka Jakob Der Fachmann erklärt geduldig, wie eine Fachwerkstatt hier helfen kann – gleichzeitig berät seine Kollegin eine andere Passantin, die sich nach den Parkmöglichkeiten abseits des Marktplatzes erkundigt. „Das gehört zum Job“, sagen die beiden. Sie seien schließlich nicht nur dazu da, Parksünder aufzuschreiben – der Service ist auch ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Parkscheibe benutzen: Das müssen Fahrer wissen 1 / 8 Zurück Vorwärts Wie stelle ich die Parkscheibe richtig ein? Sie wird auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunft eingestellt. Beispiel: Wird das Auto um 10.05 Uhr abgestellt, muss der Fahrer die Parkscheibe auf 10.30 Uhr stellen. Alles andere ist falsch und kann ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Die Parkscheibe muss so im Auto liegen, dass sie von außen gut lesbar ist.

Darf ich die Parkscheibe einfach weiterdrehen? Nein. Das Weiterdrehen der Parkscheibe nach Ende der erlaubten Parkzeit ist verboten. Überziehen Autofahrer die erlaubte Zeit, werden Knöllchen fällig.

Einmal vor- und zurückfahren: Kann ich so die Parkzeit verlängern? Nein. Entscheidend ist, dass nach Ablauf der Zeit ein neuer Parkvorgang eingeleitet wird. Eine Verlängerung ist zum Beispiel möglich, indem man mit dem Auto einmal um den Block fährt. Ist der Platz dann noch frei, darf man sich hinstellen.

Darf die Parkscheibe eine andere Farbe, außer blau-weiß haben? Nein. Eine Parkscheibe muss immer blau-weiß sein. Auch die Größe ist vorgegeben: elf Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Andernfalls droht eine Strafe von zehn Euro.

Darf ich eine elektronische Parkscheibe benutzen? Ja, wenn sie eine Typengenehmigung hat und den genauen Vorschriften entspricht. Deshalb am Besten über die Fachwerkstatt einbauen lassen und nicht auf Modelle aus dem Internet setzen.

Keine Parkscheibe dabei: Darf ich einen Zettel mit der Ankunftszeit ins Auto legen? Nein. Es genügt nicht, den Zeitpunkt, an dem das Auto abgestellt wurde, auf ein Blatt Papier zu notieren und dann aufs Armaturenbrett zu legen. Die Verwarnung beträgt in diesem Fall zehn Euro.

Brauche ich auch eine Parkscheibe fürs Motorrad? Ja. Auch wenn das Anbringen am Zweirad eher schwierig ist. Manche Motorradbesitzer behelfen sich, indem sie die Parkscheibe lochen und mit einem Kabelbinder befestigen.

Was ist, wenn die Parkscheibe zwar im Fahrzeug ausgelegt, aber nicht zu sehen ist, zum Beispiel, weil die Scheiben im Winter zugeschneit sind? Nichts. Fahrer müssen die Parkscheibe so im Fahrzeug auslegen, dass sie unter normalen Bedingungen von außen gut sichtbar ist. Sie sind aber nicht verpflichtet, die Scheibe freizuhalten. Quelle: ADAC (az) Die beiden Körbe mit den Kärtchen und den aufgeklebten Schokoladenherzen leeren sich zusehends, denn trotz der Ankündigung, dass am Valentinstag keine Knöllchen verteilt werden, haben die meisten Autofahrer ihre Wagen ordentlich abgestellt und mit einer Parkscheibe versehen. Und wer das nicht getan hat und die Kontrolleure sieht, bemüht sich, den Fehler schnell zu korrigieren. Zettel statt Parkscheibe - ist das eigentlich erlaubt? So wie ein Mann, der gerade neue Geschäftsräume am Marktplatz einrichtet und dem beim Anblick der beiden Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung siedend heiß einfällt, dass er gar keine Parkscheibe im Auto hat. Er möchte sich mit einem Stück Papier behelfen, auf das er die Ankunftszeit aufschreibt. „So habe ich das in der Fahrschule gelernt“, versichert er Erhard Maurer. Der erklärt geduldig, dass das ein Irrtum ist und so ein Zettel eine Parkscheibe nicht ersetzen kann. Laut ADAC kann das eine Verwarnung in Höhe von zehn Euro nach sich ziehen. Doch es ist schließlich Valentinstag – und die Illertisser Kontrolleure freuen sich, wenn sie möglichst vielen Autofahrern an diesem Tag ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können. Also zieht Anita Nixdorf aus dem Korb mit den Lobkärtchen eine blau-weiße Parkscheibe aus Pappe, die der verdutzte Parksünder anstatt der Schokolade überreicht bekommt – „die dürfen Sie behalten“, sagt Nixdorf. So schnell geht das: Wieder einen Autobesitzer glücklich gemacht. Mehr über die Aktion lesen Sie hier: Zum Valentinstag gibt es Schokolade statt Strafzettel

Themen folgen