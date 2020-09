vor 51 Min.

Zurück zur Natur, Kosten unklar: Vöhringen will ein Konzept für Gewässer

Plus Die Stadt Vöhringen will ein Konzept für die Entwicklung ihrer Gewässer erstellen lassen. Doch wie hoch sind die Kosten dafür?

Von Angela Häusler

Es soll einen Überblick über die Möglichkeiten geben, örtliche Gewässer wieder naturnaher zu gestalten: Vöhringen möchte ein Gewässerentwicklungskonzept erstellen lassen. Der Stadtrat hat nun auf Antrag von Georg Thalhofer ( CSU) einstimmig beschlossen, zunächst die Kosten dafür zu ermitteln. Und auch ein Antrag der Grünen war Thema.

Ziel eines solchen Konzepts ist es, eine EU-Richtlinie zu erfüllen, nach der sich spätestens im Jahr 2027 alle Gewässer in gutem chemischen und ökologischen Zustand befinden sollen. In Vöhringen, meint Thalhofer, seien viele Verbesserungen möglich. Potenzial bieten demnach unter anderem die Gräben im Illerberger Errach, der Land- und Wachtelgraben in Thal und der Mühlbach in Vöhringen. Ein Vorteil des Konzepts sei es auch, dass die Untersuchungen und die darauffolgenden Maßnahmen Naturschützer, Fischer und Grundstückseigentümer miteinander ins Gespräch bringen könnten.

Förderung der Artenvielfalt durch Gewässerrandstreifen in Vöhringen

Das Konzept könne zu 75 Prozent der Kosten staatlich gefördert werden, so Thalhofer, und auch für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen gebe es Zuschüsse. Bürgermeister Michael Neher sah die Idee positiv. Die Verwaltung könne bereits damit anfangen, die notwendigen Vorarbeiten zu erledigen, sagte er. „Wir sind dankbar für diesen Antrag“, lobte Markus Harzenetter (Grüne).

Harzenetter erläuterte für die Grünen einen eigenen Antrag in Sachen Umweltschutz: Es ging um die Förderung der Artenvielfalt durch Gewässerrandstreifen. Die nämlich, so die Begründung der Fraktion, bildeten wichtige Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen und sorgten auch für die Vernetzung von Lebensräumen. Für den Vöhringer Teil des Landgrabens wünschten sich die Grünen nun eine ökologische Aufwertung mithilfe geeigneter Bäume und Sträucher sowie einer speziellen Böschungs- und Ufersaatmischung für Blühpflanzen. Eine Umsetzung sei schon in diesem Herbst möglich. Außerdem solle die Stadt den Kontakt zu den Landwirten suchen, damit die fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen nicht bewirtschaftet werden. Mit den Nachbargemeinden Bellenberg und Senden wiederum solle in Zukunft eine Biotop-Vernetzung bezüglich des Landgrabens angestrebt und die Bevölkerung mehr über das Thema informiert werden, so der Appell.

Die Grünen gehen von Gesamtkosten in Höhe von rund 30.000 Euro für das Projekt aus, die sich auf fünf Jahre verteilen. Bürgermeister Neher gab zu bedenken, dass im Bereich des Landgrabens schon einige Flächen renaturiert seien und noch in diesem Jahr eine Baumpflanzung geplant sei. Er riet, die erforderlichen Gelder für das Vorhaben in den nächsten Haushalt einzuplanen. Die Stadträte stimmten zu.

