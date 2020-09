vor 5 Min.

Zuschuss für Vereine

Bei den Schützen und den Musikern stehen hohe Ausgaben an. Die Gemeinde unterstützt

Von Zita Schmid

Der Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen will auf elektronische Schießstände umrüsten und bittet die Gemeinde um finanzielle Unterstützung. Mit dem entsprechenden Zuschussantrag befasste sich der Gemeinderat nun bei der jüngsten Sitzung. Laut Antrag sollen alle 12 derzeit bestehenden Schießstände umgerüstet werden.

Die vorliegenden Angebote für die technische Ausrüstung sowie den Einbau – Schreinerarbeiten und Elektroarbeiten sind notwendig – belaufen sich auf insgesamt knapp 47000 Euro. Wegen Eigenleistungen des Vereins soll sich der Betrag noch reduzieren. Auch können die Schützen mit einer 50-prozentigen Förderung vom Bayerischen Sportschützenbund rechnen.

Der Antrag stieß beim Gemeinderat auf Zustimmung. Wie in der Vergangenheit bei gleich gelagerten Vorhaben der Falk Schützen Mohrenhausen sowie bei den Tafertshofer Tagobert Schützen fasste das Gremium den einstimmigen Beschluss auch hier, den vereinsüblichen 20-prozentigen Zuschuss zu gewähren. Für den Schützenverein Tell Kettershausen-Bebenhausen sind dies nach den vorliegenden Kostenangeboten gut 9300 Euro.

Auch die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen erhält von der Gemeinde finanzielle Unterstützung bei einer Neuanschaffung. Hier ist geplant, alle 13 Männer der Kapelle mit neuen Trachten auszustatten. Laut Antragsschreiben des Vereins wurden die bisherigen Trachten zu Beginn der 1980er-Jahre angeschafft und nach Ausscheiden der Musiker immer wieder weitergereicht. Entsprechend gebraucht seien sie nun in einem schlechten Zustand und könnten auch nicht mehr nachgekauft werden, da es den Jackenstoff nicht mehr gäbe. Die 13 neuen Trachten mit zukünftig schwarzer Lederhose und zusätzlichem schwarzem Filzhut kosten laut Angebot rund 12000 Euro. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Ankauf neuer Trachten ebenfalls mit 20 Prozent, in diesem Fall also 2400 Euro, zu unterstützen.