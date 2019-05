vor 22 Min.

Zuwachs für Vöhringer Gewerbe

Der erste Spatenstich für das Großprojekt von Sanomed findet Mitte Mai statt. Es sollen neue Arbeitsplätze entstehen

Von Ursula Katharina Balken

Es begann 1991 in einer Doppelgarage in Neu-Ulm. Karl Holzinger hatte einen Trend für sich entdeckt: Flüssige Sportlernahrung auf Aminosäure-Basis revolutionierte die Fitness-Studios. Er scharte ein Team um sich, gründete die Firma Sanomed und verkaufte die gläsernen 20-Milligramm-Ampullen selbst. Es wurde getüftelt und probiert. Bereits 1996 war der Betrieb so gewachsen, dass sich die junge Firma in der Max-Eyth-Straße niederließ. 20 Jahre danach stieß das Unternehmen mit seinen 130 Beschäftigten dort räumlich an seine Grenzen. Der neue Standort heißt nun Vöhringen. Am Dienstag, 21. Mai, 14 Uhr, findet der erste Spatenstich im Nordosten der Stadt statt.

Vöhringen, so sagte einmal Firmengründer und Geschäftsführer Holzinger, sei wegen seiner strategischen Lage ein guter Platz. Die Anbindungen an das überörtliche Verkehrsnetz seien ideal. Die Nähe zur A7, das regionale Straßennetz und die nahe gelegene Bahn bieten beste Voraussetzungen. Also war der neue Standort beschlossene Sache.

Die Stadt hatte den Flächennutzungsplan geändert und einen Bebauungsplan entwickelt. Nach knapp zweijähriger Planung kann jetzt mit dem Bau begonnen werden. Ziel des Unternehmens ist es, die Produktionsmenge von nun 35 Millionen Fläschchen zu erhöhen. Zudem hat Sanomed den Gesundheits- und Wellnessmarkt entdeckt: Dank erweiterter Produktionsmöglichkeiten am neuen Standort soll dieser Geschäftszweig expandieren.

Das künftige Gewerbegebiet umfasst fünf Hektar, genutzt werden davon laut Janine Edwards, Leiterin des strategischen Marketings, 2,5 Hektar für Sanomed. Wie hoch die Investitionssumme ist, darüber schweigt die Firmenleitung. Aber es handelt sich laut Edwards um einen „zweistelligen Millionenbetrag“.

Sanomed ist Marktführer, so sollen neue Technologien entwickelt werden, was mehr Arbeitsplätze bedeutet. Eine Botschaft, die die Stadt Vöhringen mit Freude vernimmt.

Wie berichtet, soll ein dreiteiliger Gebäudekomplex entstehen. Dazu gehören ein Verwaltungsgebäude, eine Produktions- und Lagerhalle. Für die Mitarbeiter gibt einen Fitness-Parcours im Außenbereich. Herzstück wird die Produktionshalle, ausgestattet mit modernen Abfüllanlagen. Labor und Forschungsräume gehören ebenfalls zum Gebäude. Da die Platzverhältnisse am jetzigen Standort mehr als beengt sind, wird es darum gehen, den Umzug nach Fertigstellung möglichst schnell in die Wege zu leiten.

Während die Stadt die Ansiedlung von verschiedenartigem Gewerbe im Fokus hat, gab es in der Vergangenheit aus der Bürgerschaft auch Stimmen, die die Versiegelung der Flächen östlich der Wohnbebauung kritisch betrachteten.

